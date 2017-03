Bermatingen Noch acht Wochen bis zur Gewerbemeile

Das letzte Organisationstreffen vor dem 13. Mai hat stattgefunden. Die Teilnehmer bereiten sich auf den großen Tag vor.

Bermatingen – Die Vorbereitungen für die Bermatinger Gewerbemeile am Samstag, 13. Mai, gehen in die heiße Phase. Beim letzten gemeinsamen Treffen aller teilnehmenden Betriebe, Träger und Vereine im Gasthaus Moser gab Karl Volz, Sprecher des Organisationsteams, einen Überblick über den aktuellen Sachstand. "Es wird eine gigantische Gewerbemeile mit einem entsprechenden super Wetter", stellte er gleich zu anfangs klar. Aber auch bei schlechtem Wetter hat man einen Plan B in der Schublade: "Sollte es wider Erwarten regnen, können wir ins Dorfgemeinschaftshaus ausweichen, das wird dann eine Gewerbemeile light", so Volz.

Neben den rund 50 Ausstellern wird es ein Unterhaltungsprogramm geben. Der Aicher-Club Ahausen wird mit seinen historischen Schleppern kommen und an der Autenweiler Straße wird es Oldtimer zu bestaunen geben, die darüber hinaus auch noch zu Ausfahrten einladen. Ein ganz besonderes Schmankerl erwartet die Besucher mit dem Stunt-Fahrer Christian Rid, so Volz. "Der Christian wird an dem Tag zwei bis dreimal mit seiner Freestyle-Stuntriding-Show für Action sorgen." Auf der großen Showbühne am Rathaus werden die Tanzschule Weber und der Turnverein die eine und andere Tanzeinlage darbieten. Die beiden Musikvereine des Orts werden den ganzen Tag über die Meile ziehen und mit zünftiger Blasmusik für Unterhaltung sorgen.

Bereits am Morgen startet der Tag mit dem Meilenbaumstellen und einem Frühschoppenkonzert. Bei den teilnehmenden Betrieben steckt man bereits mitten in den Vorbereitungen. Dazu Claudia Mayer von MM Wohnbau: "Wir sind ja zum ersten Mal dabei, daher werden wir uns und unser Unternehmen vorstellen und etwas Leckeres zu trinken anbieten."

Überraschungen für Besucher

Und ihr Sohn Moritz ergänzt: "Natürlich wird es auch noch eine besondere Überraschung für die Besucher geben, aber das bleibt noch geheim." Kerstin Schellinger vom Sägewerk Schellinger in Ahausen setzt auf Bewährtes: "Bei uns wird es wieder Wettnageln und -sägen geben und eine kleine, aber sehr feine Möbelausstellung." Volz fasste es schließlich zusammen: "Wir zeigen ganz klar für Bermatingen: Hallo hier geht was!"

Das Programm

Auftakt mit Frühschoppenkonzert und dem Musikverein Bermatingen. Programm und Leistungsschau von der Buchbergstraße bis zum Autohaus Mutter in der Salemerstraße. Neben den Betrieben präsentieren sich auch zahlreiche Vereine und Einrichtungen entlang der Meile. Das "Gewerbebähnle" verbindet die einzelnen Meilensteine entlang der vollgesperrten Markdorfer- und Salemerstraße. Außerdem wird es ein großes kulinarisches Angebot, Show- und Tanzeinlagen für die Besucher der Gewerbemeile geben.