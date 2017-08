Bermatingen Nilay Özol: "Der Titel hat mich positiv verändert"

Auf einen Kaffee mit Nilay Özol, die in der Türkei an ihrer Modelkarriere arbeitet.

Frau Özol, was mir direkt auffällt, Sie sind seit unserem letzten Treffen sehr erblondet.

Ja, das stimmt. Ich wollte einfach mal was Neues ausprobieren, aber ich muss so eine äußere Veränderung immer mit meiner Agentur absprechen. Die hatten aber nichts dagegen. Ich hatte auch zeitweise kurze schwarze Haare, aber die haben mich älter gemacht und jetzt sind sie lang und blond, das gefällt mir sehr gut.

Wie läuft es mit Ihrer Modelkarriere?

Ich bin noch unter Vertrag bei Miss Turkuaz Europe und trage meine im vergangenen Jahr gewonnenen Titel "Miss Congeniality" und "Miss Turkuaz Europe 2nd runner-up". Ich bin also die drittschönste Türkin in Europa, das ist schon krass. Ich war unter anderem auf dem Cover von einem türkischen Magazin und es wurde eine Reportage sowie ein Fotoshooting mit mir veröffentlicht. Die sind bei einer Hochzeitsmesse in Izmir auf mich aufmerksam geworden, als ich für die Modedesignerin Micaela Oliveira gelaufen bin. Da war ich das einzige türkische Model auf dem Laufsteg, sonst waren nur international bekannte Topmodels dabei. Das war schon sehr aufregend.

Wie erleben Sie den türkischen Modezirkus?

Wie gesagt, es ist schon alles sehr aufregend. Meine Agentur ist sehr familiär und da fühle ich mich ganz gut aufgehoben. Allerdings habe ich auch schon Zickenkrieg miterlebt. Da hat mir während einer Modenschau einfach ein Model meine Laufstegschuhe weggenommen, ist damit auf den Laufsteg und ich stand ohne Schuhe da. Die Mitarbeiter waren entsetzt über das Verhalten des Models und haben mir überall noch passende Schuhe gesucht. Auf der anderen Seite lernt man interessante Menschen kennen, wird auf tolle Partys eingeladen und trifft auf den ein oder anderen Prominenten. Mittlerweile spreche ich auch wieder ganz gut türkisch, das ist ein schöner Nebeneffekt.

Sie tragen den Titel "Miss Congeniality", der für Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit steht. Was bedeutet Ihnen das?

Er bedeutet mir sehr viel und ich denke, dass mich der Titel positiv verändert hat. Man trägt ja nicht nur die Krone und Schärpe, sondern auch Verantwortung. Es bedeutet nicht nur Schönheit, sondern auch Intelligenz, Freundlichkeit, Eleganz und Zielstrebigkeit. Das Rundum-Paket muss stimmen.

Wie wichtig ist Ihnen Ihr Aussehen?

Als Model muss ich natürlich sehr auf mein Aussehen achten. Ich würde selbst in meiner Freizeit nicht ungeschminkt aus dem Haus gehen. Aber dann in Jeans, Top und Turnschuhen. Die Schuhe dürfen aber nicht flach sein, ich trage immer Absatz, da ich mit 1,70 Meter leider nicht so groß bin.

Die perfekte Foto-Pose – gibt es die?

Man sagt immer, dass man eine Schokoladenseite hat. Die sollte man auf jeden Fall präsentieren. Dann das vordere Bein etwas ausstrecken und leicht anwinkeln, dann sieht es länger aus. Das hintere Bein gestreckt halten und hier den Arm leicht anwinkeln, den anderen Arm gestreckt lassen. Dann leicht drehen, Kopf hochhalten und lächeln – eigentlich ganz einfach.

Im Dezember wird Ihre Nachfolgerin gewählt.

Ja, im Dezember findet die nächste Miss Turkuaz-Wahl statt, die Bewerbungen laufen derzeit. Ich werde dann vor Ort sein und die Finalistinnen begleiten, ihnen zur Seite stehen und Tipps geben. Ich bin mittlerweile erfahrener geworden, vor allem was das Modelgeschäft in der Türkei betrifft. Mein Titel wurde ja verlängert, da die Wahl nun erst Ende des Jahres stattfindet. Eigentlich hätte ich mit anderen Teilnehmerinnen noch eine Reise nach Istanbul gewonnen, aber die hat aufgrund der politischen Situation nicht stattgefunden.

Wie geht es nun bei Ihnen weiter, wollen Sie das Modeln zum Beruf machen?

Ich führe in Friedrichshafen meine eigene Agentur und bin für meine Models verantwortlich. Ich möchte aber später mehr ins Personalwesen einsteigen und studiere nach meinem abgeschlossenen Grundstudium in Jura nun Psychologie im Fernstudium. Das Modeln werde ich weiterhin verfolgen, das kommt auf die Jobangebote an. Ich hatte in der Türkei schon Anfragen, bei Serien mitzuspielen. Das würde ich spannend finden, aber ich bin nun mal in Bermatingen zuhause. Derzeit kann ich mir nicht vorstellen, dauerhaft in der Türkei zu leben, auch wenn mein Freund dort wohnt.

Zur Person

Nilay Özol, 25 Jahre, ledig, lebt in Bermatingen und hat in Konstanz das Grundstudium Jura abgeschlossen. Im Fernstudium studiert sie nun im ersten Semester Psychologie. Im Oktober 2012 hat sie die Modelagentur "Modeteam Nilay" in Friedrichshafen gegründet. 2016 gewann sie bei der Miss Turkuaz-Wahl den Titel der "Miss Congeniality", der freundlichsten und hilfsbereitesten Teilnehmerin. Außerdem trägt sie den Titel "Miss Turkuaz Europe 2nd runner-up". Mit dem Modeln hat sie mit 15 Jahren begonnen. Gleichzeitig war sie bereits als Trainerin der Cheerleader-Gruppe beim VfB Friedrichshafen aktiv. Zu ihren Hobbys zählen Tanzen, Joggen, Fitnessstudio und mit Freunden Zeit verbringen.