Bermatingen Nicolai Zimmermann ist neuer Dirigent beim MV Ahausen

Beim Frühjahrskonzert des MV Ahausen gab es einen Dirigentenwechsel. Martin Schmid beendete seine Tätigkeit, sein Nachfolger ist Nicolai Zimmermann.

Einen Abend der vielen besonderen Momente erlebten die Besucher beim Frühjahrskonzert des Musikvereins Ahausen. Musikalisch wurde ein Musikprogramm geboten, das sich hören lassen konnte. Sowohl die Gesamtjugendkapelle Markdorf-Riedheim-Ittendorf- Bermatingen-Ahausen, als auch die Kapelle des MV Ahausen stellten eindrücklich unter Beweis, dass sie über die Wintermonate sehr fleißig gewesen waren. Doch der Abend stand im Zeichen des Abschieds, denn nach insgesamt 25 Jahren als Dirigent, davon die letzten sieben in Ahausen, stand Martin Schmid zum letzten Mal vorne am Dirigat des Musikvereins.

Vorsitzender Maurice Parent würdigte Schmid in seiner Eröffnungsrede als einen herausragenden Dirigenten, der wie kein anderer den Verein geprägt habe. "25 Jahre sind schon eine lange Zeit, ich bin damals drei gewesen und gerade in den Kindergarten gekommen", so Parent. Die Nachfolge Schmids tritt Nicolai Zimmermann an, der bereits seit zwei Jahren zweiter Dirigent ist. Und so war es ein sehr feierlicher wie emotionaler Moment, als beim letzten Stück Zimmermann am Dirigat Stellung bezog und Schmid im Trompeten-Register. Mit dem Stück "Moments" und einem sehr gefühlvollen Trompeten-Solo – unterstützt von Raphael Wieser an der Posaune – verabschiedete sich Schmid. Die ausgewählten Stücke des Abends bestanden aus einem "Best of" von Martin Schmids Lieblingsstücken.

Geboten wurde ein bunt gemischter Reigen musikalischer wie spielerischer Stile. "Concerto d'Amore" von Jacob de Haan beispielsweise bot Elemente aus dem Barrock, Pop und Jazz, was bei den Besuchern für großen Applaus sorgte. Mit charmanten wie informativen Ansagen stimmte Nadja Braun erstmals auf die Stücke ein. Die beiden Solisten Leon Schmid an der Tuba und Alexander Jauch am Tenorhorn stellten bei ihren jeweiligen Stücken ihr Können unter Beweis. Besonders Alexander Jauch schien während seines Solos auf eine schon fast liebevolle Art mit seinem Instrument verschmolzen.

Den Auftakt des Abends bildete die Gesamtjugendkapelle Markdorf-Riedheim-Ittendorf- Bermatingen-Ahausen, ebenfalls unter der Leitung von Martin Schmid. Die Jungmusiker stellten mit ihren vier Stücken eindrücklich unter Beweis, wie erfolgreich sich die gemeinsame Jugendarbeit der fünf Vereine entwickelt.

Geehrt wurden Abend Stefanie und Nicolai Zimmermann für 20 Jahre Mitgliedschaft. Martin Schmid bekam die goldene Dirigentennadel mit Diamant für seine 25 Jahre. Für 60 Jahre Aktivität in der Blasmusik erhielt Fritz Bechinger die goldene Ehrennadel mit Diamant des Blasmusikverbands Bodenseekreis.