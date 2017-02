Bermatingen Neues Führungsteam der Jugendfeuerwehr steht

Diana Merkel wurde an der Hauptversammlung zur neuen Jugendwartin der Jugendfeuerwehr Bermatingen gewählt.

Es läuft gut für die Jugendfeuerwehr in Bermatingen. Nach einem bewegenden Jahr 2016 kann sie zuversichtlich und gestärkt nach vorne blicken. Auf der Hauptversammlung konnten alle Posten der Führungsmannschaft wieder besetzt werden. Der bisherige Jugendwart Christian Maier und sein Stellvertreter Andreas Ehinger waren aus beruflichen Gründen von ihren Posten zurückgetreten. Dadurch wurde eine Neuausrichtung in der Ausbildungs- und Führungsstruktur notwendig. Zunächst hatte Diana Merkel das Amt des Jugendwarts kommissarisch übernommen, auf der Hauptversammlung wurde sie nun zur Jugendwartin gewählt. Merkel hob den starken Teamgeist in der Jugendabteilung hervor: "Ich konnte mich jederzeit auf die Unterstützung von Jugendleiter Vito Alvino und den Betreuern Kathrin Heinle, Michael Holz und Thomas Klotz verlassen, dafür danke". Keine Führungsprobleme gab es in der Kindergruppe der Jugendfeuerwehr. Seit neun Jahren wird diese von Heike Rölle und Ute Neubrand geführt. Die Gruppe wendet sich an Kinder von der ersten bis zur dritten Klasse, dort bekommen sie auf spielerische Weise die Feuerwehrthemen vermittelt. Unterstützt werden sie von Jürgen Pflug und Raphael Klotz. Einmal im Monat kommen so 19 Kinder im Feuerwehrgerätehaus zusammen.

Weiterhin soll es Ziel der Jugendarbeit sein, den Kindern und Jugendlichen eine altersgerechte Einführung und Schulung in die Feuerwehrstrukturen zu vermitteln. Um diese Ziele erfolgreich zu verwirklichen, braucht es Materialien, die sie in die Budgetplanung einbringen werde. "Diesen werde ich mit Kommandant Jürgen Gutemann und Bürgermeister Martin Rupp in gemütlicher Runde besprechen.

Das Führungsteam:

Diana Merkel (Jugendwartin), Vito Alvino (Stellvertretender Jugendwart), Michael Holz und Philipp Heinle (Kassenwarte), Kathrin Heinle und Phillip Boll (Schriftführer), Bernd Heinle und Gabriele Maniscalco (Pressewarte), Anna Rölle (Jugendsprecher), Gabriel Merkel (Stellvertretender Jugendsprecher).