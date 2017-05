Bermatingen Neue Ortsmitte: Bermatinger Bürger beteiligen sich mit vielen Ideen

Die Planungen zur neuen Mitte in Bermatingen schreiten weiter voran. Bei einer Informationsveranstaltung wurden die wichtigsten Neuerungen rund um Bahnhof und Schulgelände erklärt.

Die Neugestaltung des Bahnhofs- und Schulgeländes nimmt weiter Gestalt an. Gemeinde und Planstatt Senner luden zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung in die Grundschule, um dort die Planungsentwürfe vorzustellen. Bereits im März war das Projekt von Johann Senner im Gemeinderat vorgestellt worden.

Landschaftsarchitektin Angelika Fezer stellte nun in ihrer Präsentation die einzelnen Abschnitte vor. Schnell wurde deutlich, dass sich am Ortsbild einiges ändern wird. Sichtlichste Neuerung ist ganz klar der Bolzplatz im Bereich zwischen Eisbahnbrücke und Einmündung Bahnhofstraße, dem sich oberhalb in Richtung Bahnhof künftig die Lehrerparkplätze anschließen werden. "Damit möchten wir die Situation ein- und ausparkender Autos im Eingangsbereich zur Grundschule entschärfen", erklärte Fezer.

In Kombination mit der geplanten Einbahnstraßenregelung in der Schulstraße ist dies sicherlich eine Verbesserung. Aus dem Publikum wurde angeregt, den Bereich der Ahauser Straße an der Grundschule in eine Tempo-30-Zone umzuwandeln, womit die Teilnehmer bei Bürgermeister Martin Rupp auf offene Türen stießen: "Das ist auch der Wunsch der Gemeinde. Und wir sind da bereits dran und werden auch nicht locker lassen."

Am meisten Fragen und Diskussionsbedarf warf die Umgestaltung der Bahnhofstraße bei den Bürgern auf. Zum einen wurde einhellig der 1,90 Meter breite Gehweg begrüßt, der am Kindergarten entlang bis zur Pauline 13 führen soll und damit einen tatsächlichen Missstand beendet. Dazu Fezer: "Man wird aus beiden Richtungen zu Fuß den Kindergarten sicher erreichen." Zum anderen sahen einige Besucher die Gestaltung des Pendlerparkplatzes kritisch, besonders in Hinsicht auf notwendiges Rückwärtsfahren. Johann Senner wies darauf hin, dass durch das Setzen einer Begrenzung und von einer Ein- und Ausfahrt das Unfallrisiko ausparkender Autos klar gemindert werde. "Wenn man mit dem Kind an der Hand vom Parkplatz hinüber in den Kindergarten geht, kann ja eigentlich nichts passieren", sagte Senner.

Bei einer Begehung erläuterten Senner und Fezer die einzelnen Vorhaben, um anschließend die Bürger am Planungsprozess teilhaben zu lassen. "Wir möchten Ihre Ideen und Wünsche wissen, damit wir ein möglichst breites Spektrum an Anregungen mit aufnehmen können", ermutigte Senner die Bürger. Herauskamen kreative und umsetzbare Vorschläge – beispielsweise ein Klettergerüst für das Außengelände der Grundschule, SUV-gerechte Parkplätze am Bahnhof oder eine möglichst grüne Gestaltung der Parkflächen. Eine Idee gefiel Senner besonders: "Jemand schlug vor, die Bahnhofstraße im Bereich des Parkplatzes entlang der Bahngleise zu führen." Eine Idee, die bei den meisten sehr gut ankam. "Das würde den Verkehr vom Kindergartengelände fernhalten, klasse", kommentierte Gemeinderatsmitglied Elisabeth Gutemann.

Der weitere Ausblick sieht vor, noch in diesem Frühjahr den Entwurf mit Schule und Gemeinde abzustimmen. Im Sommer könnte die Ausführungsplanung beginnen und im Herbst könnten die Ausschreibungen folgen. Der Beginn der Maßnahmen wäre dann im Frühjahr 2018 möglich. Bürgermeister Martin Rupp stellt die Umsetzung erster Maßnahmen aber bereits für diesen Herbst in Aussicht. Die Kosten des Projekts werden insgesamt auf rund 1,1 Millionen Euro geschätzt.

Angelika Fezer, Landschaftsarchitektin:

"Das ist wirklich ein spannendes Projekt mit vielen Möglichkeiten. Der Workshop mit den Schulkindern war eine richtig tolle Erfahrung, wie sie sich mit so viel Spaß und Elan beteiligt haben. Die waren echt super dabei und haben sich sehr kreativ eingebracht. Die Kinder hatten lediglich ein Luftbild des Areals zur Verfügung und konnten sich so ganz frei und unvoreingenommen mit den Malstiften austoben. Heute Abend hat man gemerkt, dass bei den Älteren besonders der Verkehrsaspekt in der Bahnhofstraße eine Rolle spielt. Also Parkplatzbreite, Halte- und Wendemöglichkeiten. Wir werden es mit aufnehmen."

Sonja Heger, Mutter:

"Ich freue mich besonders über die Einbahnstraßenregelung für die Schulstraße. Endlich passiert hier was in Sachen Sicherheit für die Kinder. Man kann sich das kaum vorstellen, was morgens da los ist, wenn die Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen. Es scheint ja schon irgendwie Normalität geworden zu sein. Gott sei dank ist da bis heute nichts passiert. Außerdem würde ich mich darüber freuen, wenn die Gemeinde in ein paar Bänke auf dem Schulgelände investiert und so ein schöner Familientreff entstehen könnte. Im Gesamten ist es ein tolle Sache, was hier passieren wird."

Anja Weber, Schuldirektorin:

"Also ich hätte mir wirklich etwas mehr Resonanz und Interesse vonseiten der Eltern gewünscht. Aber wir werden uns mit den Kindern weiter an der Planung beteiligen und uns einbringen. Es wird ja noch mal einen Workshop geben, bei dem die Kinder ihre Wünsche und Vorstellungen konkreter in den Planungsentwurf werden einarbeiten können. Ich finde das ganz großartig von der Gemeinde und dem Büro Senner, die Grundschule so intensiv daran teilhaben zu lassen, ist ja nicht unbedingt selbstverständlich. Die Kinder jedenfalls wissen das Angebot und die damit verbundene Chance zu nutzen."