Markdorf Neubürger überrascht von Angebot in Bermatingen

Rund 20 Interessierte waren zum Neubürgerempfang der Gemeinde Bermatingen gekommen. Begrüßt wurden sie von Bürgermeister Martin Rupp. 15 Vereine, Gruppierungen und Parteien sowie die Kirchen stellten sich den neuen Mitbürgern vor.

Bermatingen – Als kleine, überaus rührige Gemeinde hat sich Bermatingen am Donnerstagabend beim Neubürgerempfang präsentiert. "Es wäre schön, wenn sich jeder nach dieser Veranstaltung schon nicht mehr als Neubürger fühlen würde", begrüßte Bürgermeister Martin Rupp die rund 20 Gäste. Mit ihm waren etwa 15 Vereine und Vertreter der Kirchen und Parteien in der Grundschule anwesend, um sich und ihre Arbeit vorzustellen. In einem einstündigen Überblick konnte sich jeder anhand eindrucksvoller Impressionen nicht nur ein Bild der schönen Drumlinlandschaft des Linzgaus machen, sondern auch vom bunten und überaus vielfältigen Angebot der kleinen Gemeinde. "Ich hätte nicht damit gerechnet, dass auf so kleinem Raum so vieles angeboten wird", sagte Andreas Kalmbach, der mit seiner Partnerin Gloria Lambach im November nach Bermatingen kam. "Eigentlich ein Zufall, dass wir hier gelandet sind", erklärte er. "Aber ein großes Glück." Aus Bad Liebenzell kamen die beiden Mittzwanziger und suchten aus Berufsgründen die goldene Mitte zwischen Lippertsreute und Friedrichshafen. "Ich kann von hier aus alles mit dem Fahrrad machen", freute sich Andreas Kalmbach über den überschaubaren Ortskern. Und der Gehrenberg birgt obendrein eine sportliche Herausforderung für den ambitionierten Biker.

Auch Barbara und Carsten Junge verhalf der Zufall in die Gemeinde Bermatingen. Seit Oktober wohnen die beiden mit ihrem 14 Monate alten Sohn Timon in Ahausen. Sie haben ein Häuschen gekauft und liebevoll renoviert. "Fertig sind wir noch lange nicht", lachte Carsten Junge. "Das macht aber nichts, gut Ding will Weile haben." Überhaupt waren die beiden von der Ruhe und Gelassenheit begeistert, welche die ländliche Umgebung auf sie ausstrahlt. "Das ist hier ganz anders als in der Stadt", freute sich Carsten Junge über das Landleben in Ahausen. Und Ehefrau Barbara will auf jeden Fall mit Sohn Timon regelmäßig zum Familientreff. "Eine tolle Einrichtung, die wir sehr gerne annehmen", betonte sie.

Aus unmittelbarer Nachbarschaft kommen Regine und Peter Krause. Von Mimmenhausen sind sie im Dezember nach Bermatingen gezogen, haben hier ein Haus gekauft und umgebaut. Auf die Frage, ob sie durch die geringe Distanz in Bermatingen schon alles kenne, lachte Regine Krause und schüttelte vehement den Kopf: "Ja, das könnte man denken, dem ist aber ganz und gar nicht so. Jeden Tag entdecke ich hier etwas Neues." Auf ihren ausgedehnten Spaziergängen mit dem Hund halte nicht nur das Dorf, sondern auch die zauberhafte Landschaft täglich neue Überraschungen bereit.

Ganz überraschend zeigte sich dann noch ein altbekanntes Gesicht: Gianni Dato, der sizilianische Sänger und Musiker, unverkennbar mit seiner Schiebermütze. An seiner Seite hatte er einen (noch) unbekannten jungen Mann. "Das ist mein Neffe Vincenzo", stellte Gianni Dato vor. "Er spricht noch kein Deutsch, lernt aber fleißig." Von Sizilien sei Vincenzo Dato der Arbeit wegen an den Bodensee gekommen. "Für die nächste Zeit wird er noch bei mir in Bermatingen wohnen. Ich habe aber hier im Ort schon eine Wohnung für ihn gefunden." Vincenzo lachte zufrieden. Es gefällt ihm in Bermatingen.