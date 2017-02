Bermatingen Narrenverein Moschtobst zeichnet verdiente Mitglieder aus

Sie packen engagiert mit an: Der Narrenverein Moschtobst hat Mitglieder ausgezeichnet.

Bermatingen-Ahausen (keu) Wer sich kümmert, wird belohnt: Den Bürgerball in Ahausen nahm Zunftmeister Michael Poisel zum Anlass für Ehrungen. Richtig "amtlich" wurden sie mit Fridolin Aierstock und Alexander Schönwald-Mertel, Vorstandsmitglieder des Alemannischen Narrenring (ANR). Der Schatzmeister stellte die närrische Organisation vor und nahm zusammen mit dem Jugendleiter die Ehrungen vor.

Das war eine Überraschung für Karin Poisel: An ihrem Geburtstag, dem Tag des Bürgerballs, erhielt sie neben vielen Glückwünschen und einem inbrünstig gesungenen Geburtstagsständchen vom Gesamtchor "Publikum" auch noch den Verdienstorden. "Der hat Seltenheitswert", meinte ihr Gatte, denn diesen Orden haben bisher nur Ehren-Zunftmeister René Cadouot und Kassiererin Helga Cadouot.

Karin Poisel hat alle Kriterien erfüllt. Sie ist bereits 28 Jahre Vorstandsmitglied und ihre lückenlosen Leistungen und Verdienste wurden von vier Vorstandsmitgliedern beglaubigt. Das Gründungsmitglied wurde 1998 zunächst Beisitzer. 1991 übernahm sie das Amt des Häswarts, das sie auch heute noch innehat. Bereits ab Weihnachten werden die Häser gepflegt, geflickt und erneuert. Sie wirkt an der Dorffasnacht mit, trainiert das Männerballett sowie ihre eigene Tanzgruppe, organisiert Personal und führt die Listen über die Umzugsteilnahmen. "Dazu ist sie seit zehn Jahren Zunftmeistergattin, was ihr noch mehr Arbeit macht", scherzte Poisel.

Mit dem Ehrenhäsorden Silberkranz wurde Elke Burgenmeister ausgezeichnet. Sie war fast von Beginn an Mitglied des Vereins. Von 1993 bis 2003 engagierte sie sich als Vizezunftmeisterin und war die rechte Hand des damaligen Zunftmeisters René Cadouot. Trotz räumlicher Entfernung von Ahausen packt(e) sie immer bei Festen feste mit an. Neuerdings kümmere sie sich auch um die Kindergruppe beim Bürgerbal, die 2017 ihren ersten Auftritt hatte. Als Mitarbeiterin der Gemeinde sei sie Gold wert, weil der Zunftmeister sich dann um die notwendigen Regularien wie Anträge und dergleichen nicht kümmern müsse, so Poisel.