Bermatingen Närrischer Hochzeitszug durch Bermatingen

Es war ein Fasnetsunntig, der noch lange im Bermatinger Gedächtnis bleiben wird. Im feierlichen Umzug wurde das neue Narrenelternpaar Andrea und Hemmes durch den Ort zum Dorfgemeinschaftshaus (DGH) geleitet. Die Bilder finden Sie hier.

Zahlreiche Narren säumten den Straßenverlauf, um einen Blick auf das Brautpaar werfen zu können, das stilecht im offenen Oldtimer-Cabriolet Platz genommen hatten. Es hätten sicherlich noch viel mehr am Straßenrand jubeln können, doch waren die meisten selbst in einer der zahlreich am Umzug teilnehmenden Gruppen dabei. Ein tolles Zeichen für den hohen Stellenwert der Dorffasnet in Bermatingen.

Richtig voll wurde es dann im DGH, denn niemand wollte sich die kirchliche Trauung entgehenlassen. Angeführt von Pater Don Alfonso zog die Hochzeitgesellschaft in den Saal ein – die Braut nun in einem Traum von einem weißen Hochzeitskleid. In einer feierlichen Zeremonie wurde das Paar im närrischen Ehestand vereinigt. Die närrische Kirchmusikerformation Heilix Blächle untermalte die Zeremonie mit ausgelassenen, aber würdigen Klängen.

Der Landvogt der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee, Christian Herz, war eigens nach Bermatingen gekommen, um dem Brautpaar seine Glückwünsche zu übermitteln. Die Gäste feierten noch lange das neue Narrenelternpaar. Tanzeinlagen der Zunftgardistinnen unterhielten das Publikum.