Bermatingen Närrische Hochstimmung im Ahausener Bürgersaal

Der Seniorenkreis feiert seine Saalfasnet mit Musik, Gesang und Büttenrede

Wenn einer behauptet, bei Senioren wäre nichts los, der irrt – und zwar gewaltig. Wenn der Seniorenkreis zusammenkommt und im Bürgersaal Ahausen seine Saalfasnet feiert, bekommt man jede Menge närrische Laune und Stimmung zu spüren. Obergärtner Alois Gohm und seine holde Gärtnerinnen-Schar hatten mal wieder keine Mühen gescheut und ein putzmunteres Programm auf die Beine gestellt. Angenehmer Nebeneffekt: Die bunte Gartendekoration im Saal harmonierte vortrefflichst mit den frühlingshaften Sonnenstrahlen von draußen.

Natürlich wieder in der Bütt anzutreffen war Hilde Brändle, die gekonnt und spitzfindig sich über die Bermatinger und Ahauser Vorkommnisse ausließ. Gerne hätte sie hier auch so einen schicken Neujahrsempfang, "wie die in Markdorf." Ein Thema, bei dem Bürgermeister Martin Rupp sicher froh war, dass es in einer Büttenrede dargebracht wurde und nicht im Gemeinderat. Von den Stühlen hob es die Narren im Saal, als die Ahauser Kindergartenkinder mit einem Segelschiff auf Bühne vorbeigesegelt kamen und ein wild verwegenes Piratenlied vortrugen.

Natürlich durfte das ökumenisch-singende Pfarrer-Duett, bestehend aus Ulrich Hund und Tibor Nagy, nicht fehlen. Sie hatten die Lacher teils gewollt und teils nicht gewollt auf ihrer Seite. Musikalisch unterhielten erstmals die Gehrenbergspatzen und sowohl die Bärenzunftgarde, als auch Karin Poisel und ihre flotten Ladies sorgten für tänzerische Glanzpunkte.