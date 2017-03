Auf einen Kaffee mit Fitnessunternehmerin Nadja Buchmaier über Bewegung, Ernährung und Entspannung.

Frau Buchmaier, sind Sie fit?

(lacht) Im Grunde ja, aber natürlich ist es tagesformabhängig. Ich habe auch manchmal einen Hänger, doch unfit bin ich nicht. Das kann ich ohne schlechtes Gewissen behaupten.

Sie haben in Weingarten studiert und einen Bachelor-Abschluss in Bewegung und Ernährung. Anfang Februar eröffneten Sie Ihr eigenes Fitnessstudio in Salem, mit 24 sind Sie doch eine recht junge Unternehmerin. Was überwiegt in Ihrer Stimmung, mehr die antreibende Kraft der Herausforderung, oder eher der quälende Erfolgsdruck?

Ganz klar Ersteres. Ich bin voll motiviert. Ich stehe hinter meinem Konzept und ganz alleine bin ich ja auch nicht. Denn meine Mutter steht mir mit Rat und Tat zur Seite und greift mir besonders bei den kaufmännischen Angelegenheiten unter die Arme.

Wie lautet Ihr Konzept?

Keine Muckibude. Mein Leitgedanke basiert auf drei Säulen: Bewegung, Ernährung und Entspannung. Ich möchte Menschen begleiten, die fit und aktiv durchs Leben gehen wollen. Dafür biete ich abwechslungsreiche Fitness- und Gesundheitskurse, eine bewusste Ernährungsberatung und lade zu Gesundheitsvorträgen.

Was brachte Sie zu der Entscheidung, sich nach dem Studium selbstständig zu machen?

In erster Linie die Frage: Was kommt nach dem Studium? Ich wollte weder in einem Reha-Zentrum arbeiten, noch in einem klassischen Fitnesstempel, wo jeder für sich alleine trainiert. Und wenn ich ehrlich bin, waren die Räume zuerst da. Ich entwickelte meine Idee von den Räumen ausgehend.

Wie kamen Sie mit den bürokratischen Hürden zurecht? Ich denke da beispielsweise an den Businessplan oder das Finanzamt.

Das hat mich nicht abgeschreckt. Ich habe mir aber auch eigentlich nicht so viele Gedanken in diese Richtung gemacht. Die Entwicklung des Geschäftskonzepts hat ein paar Wochen gedauert und es war die Herausforderung, mich selbst zu beweisen, die mich antrieb.

Macht das Nadja Buchmaier aus?

Wenn Sie meinen, dass wenn ich mir etwas in den Kopf setze, ich es dann auch verwirkliche, ja. (lacht)

Wie wichtig sind Ihnen Bewegung und Gesundheit?

Bewegung ist sehr wichtig in meinem Leben und nimmt dementsprechend einen hohen Stellenwert in meinem Alltag ein, aber den hatte sie schon immer in meinem Leben. Man kann nicht gesund sein, ohne sich zu bewegen. Früher machte ich Kraftsport mit den Schwerpunkten Rücken, Anatomie und Ernährung. Aber natürlich gönne ich mir auch mal eine leckere Pizza. Genuss gehört meiner Ansicht nach zum Wohlbefinden dazu, genauso wie Entspannung.

Ihre Bachelor-Abschlussarbeit haben Sie über das Swiss Paralympic Ski Team geschrieben. Was für einen Eindruck haben die Menschen mit Behinderung bei Ihnen hinterlassen?

Einen ganz starken, so viel Wille und Ausdauer. Mitgenommen habe ich in erster Linie, dass man jeden Menschen individuell anschauen und entsprechend trainieren muss. Ganz spezifisch auf die Körperhaltung eingehen. Das Schlagwort lautet hier taktile Unterstützung, oder einfacher ausgedrückt: Anfassen statt schwätzen.

Ihr Beruf sind Gesundheit und Fitness und Sie haben sogar einen Studienabschluss darin gemacht. Wie sieht es im Privaten aus? Zieht Ihr Partner bei dem Programm mit?

Das spielt natürlich zu Hause eine Rolle. Wenn mein Freund nicht auch einen aktiven Lebensstil leben würde und man bei der Ernährung nicht am gleichen Strang zöge, stelle ich mir eine Beziehung sehr stressig, wenn nicht unmöglich vor. Ich lebe ja eine Einstellung und Idee und verkaufe nicht nur ein Programm.

Hat es was mit dem sprichwörtlichen "Kampf gegen die Windmühlen" auf sich, wenn man hier in Baden – mit seiner herzhaft leckeren Küche – als Ernährungsberaterin ein Zentrum für Bewegung und Ernährung eröffnet?

Ja, das kann man wirklich sagen. Aber es liegt an jedem selbst, inwieweit er sich seine Gesundheit bewusst macht. Letztlich liegen die Entscheidungen immer bei einem selbst. Mein Tipp: Einfach mal die Spätzle weglassen. Was spricht gegen ein schönes Stück Fleisch mit Gemüsebeilage?

Eine letzte Frage: Was gefällt Ihnen an dem Vogel Kolibri, nach dem Ihr Fitnesszentrum in Salem benannt ist?

Er ist klein und wunderbar quirlig, so wie ich (lacht). Nein, im Ernst, er strahlt Kraft, Vitalität und Aktivität aus. Das möchte ich den Menschen in meinen Kursen vermitteln.

Zur Person

Nadja Buchmeier ist am 8. Februar 1993 in Ravensburg geboren. Sie ist ledig und lebt in Ahausen. Nach dem Abitur studierte sie an der Pädagogischen Hochschule Weingarten Bewegung und Ernährung, worin sie 2016 ihren Bachelor-Abschluss machte. Im Februar dieses Jahres eröffnete sie in Salem-Mimmenhausen das "Kolibri aktiv – Zentrum für Bewegung und Ernährung". In ihrer Freizeit joggt sie viel und kocht.