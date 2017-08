Bermatingen Nachwuchs nimmt Abschied von Bärenhausen

71 Kinder und 18 XL-er hatten drei Tage lang ihren Spaß in der Ferienspielstadt Bärenhausen in Bermatingen. Jetzt mussten sie Abschied von Bärenhausen nehmen.

Bermatingen – Einmal noch Kind sein – nur, um in Bärenhausen mitmachen zu dürfen! Das wünschte sich so mancher Erwachsener bei den Führungen durch die für sie sonst verbotene Stadt, die den Kindern vorbehalten war. Theresia Welte hat gleich fünf Enkel in der Ferienspielstadt: "Da muss man gucken, was sie machen." Vor allem das Projekt mit den Lichtern hat es ihr angetan. "Was man da alles aus Kerzenresten machen kann, hat mich sehr beeindruckt."

"Ein sehr nettes Angebot", meint auch Vollzeit-Opa Peter Guba aus Radolfzell, der mit seinen Bermatinger Enkeln die Stadt besichtigt. Diese freuen sich auch darauf, mal in Bärenhausen mitmachen zu dürfen, wenn es denn die Urlaubspläne zulassen.

Voll zufrieden ist auch Benjamin Rupp. Der Zehnjährige, der sich als Kandidat "mittlere Chancen" für das Amt des Bürgermeisters ausgerechnet hatte, wurde tatsächlich gewählt. Das Rathaus kannte er zwar von seinem Papa schon oberflächlich, doch den Glockenturm dort hatte er noch nie bestiegen. "Deswegen habe ich mich über die Führung ganz arg gefreut." Die Umsetzung einer Polizeistation – eines seiner Wahlversprechen – funktioniere wahrscheinlich erst im nächsten Jahr, aber immerhin gibt es drei statt zwei Bärentatzen für die Arbeit. "Mal schauen, ob es nach dem Mittagessen noch mal klappt", sagt er mit Blick in die Zukunft: Denn nächstes Jahr will er wiedergewählt werden.

Das zweite Mal ist die elfjährige Amelie schon Stellvertreterin. Ihre Arbeit hält sich in Grenzen, sie muss der Dorfzeitung lediglich mehrere Interviews geben. Dem sechsjährigen Tim gefällt es wie vielen anderen: "Da kann man viel basteln, rumrennen und es läuft immer Musik, denn das ist mein Hobby", erklärt er. "Die CD von Andreas Bourani höre ich jeden Tag hoch und runter", meint er und muss noch schnell etwas vom Fußball erzählen, denn er kickt in der F-Jugend und man könne Fußball spielen, bis man 42 ist, und Pokale und Urkunden gewinnen "und manchmal ein Eis."

Jutta Kienle, zum letzten Mal als Orga-Leiterin dabei, zieht erneut ein positives Resümee und freut sich über die Sponsoren, die dazu beitragen, den Preis von 30 Euro pro Kind für drei Tage beizubehalten. Inklusive Mittagessen. Das liefert das Landgasthaus Zollerstuben, das auch Vegetarier berücksichtigt sowie ein Kind, das eine Glutenunverträglichkeit hat. Statt Hartweizenspaghetti gab es Dinkelnudeln.

Einen besonderen Reiz hat das Übernachten der Jungleiter in der Sporthalle. Sie – und die Gruppe der jugendlichen XL-er – erleben auch die Gemeinschaft abends am Lagerfeuer, die Ambitionen weckt, später selbst einmal ein Projekt zu leiten. Apropos Xl-er: Diesmal sind hier 18 junge Menschen dabei, betreut von Ronny Wenzel. Sie bastelten ein Stadttor für Bärenhausen, brachten eine Tafel am Bauwagen an, auf der man kreativ sein kann, veranstalteten ein Tischtennis-Turnier und besichtigten in Ravensburg Stadtgraben und Türme.

2018 wird Tamara Jauch die bisherige Organisationsleiterin Jutta Kienle ablösen: "Ich freu mich darauf, das neu zu erleben, und bin gespannt, wie ich das hinbekomme." Sehr viel werde ja innerhalb der Gruppe vorbesprochen, die immer einen Rückhalt biete. Nur in der Umsetzung sei sie dann alleinverantwortlich.