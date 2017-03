Bermatingen Musikverein Ahausen: Martin Schmid hört nach 25 Jahren als Dirigent auf

Martin Schmid beendet seine Tätigkeit als Dirigent beim Musikvereins Ahausen nach 25 Jahren. Sein Nachfolger wird Nico Zimmermann aus Bermatingen, den Schmid selbst "herangezogen" hat. Als Trompeter bleibt er der Kapelle erhalten.

Bermatingen – Wenn am Samstagabend im Bürgersaal beim Frühjahrskonzert des Musikvereins Ahausen der Schlussakkord erklungen ist, wird es etwas anders sein als sonst. Es ist das letzte Konzert, dass Martin Schmid als Dirigent geleitet haben wird. Nach 25 Jahren am Taktstock ist für ihn Schluss und er übergibt an Nico Zimmermann. Er möchte von nun an nur noch ein einfacher Musiker sein, "der auch mal fehlen darf", erzählt er im Gespräch mit dem SÜDKURIER. "Ich werde mit Nico ganz einfach den Platz tauschen, er schwingt den Taktstock und ich spiele die Trompete."

Es ist eine Entscheidung, die Martin Schmid für sich und seine Familie getroffen hat. Lediglich bei der Gesamtjugendkapelle Markdorf, Riedheim, Ittendorf, Bermatingen und Ahausen wird er sich weiter als Dirigent für den Nachwuchs stark machen.

Martin Schmids Laufbahn 1992 als Dirigent begann bei der Jugendkapelle in Bermatingen, später er den Posten von seinem Vater bei der "großen" Musik. Insgesamt 18 Jahre wirkte er beim Musikverein Bermatingen und erreichte 2008 mit der Kapelle das Oberstufen-Niveau. "Das war eine wirklich ganz besondere Zeit, die mich sehr geprägt hat, wir haben viel erreicht." 2010 wechselte er zum Musikverein Ahausen und übernahm dort das Dirigat. Hier brachte er sich ebenso ein und zusammen mit dem damaligen Vorsitzenden Christian Wegis modernisierte Martin Schmid den Musikverein Ahausen musikalisch wie äußerlich. "Wir nahmen schmissigere Stücke ins Repertoire und entschieden uns, in neue Uniformen zu investieren", erinnert er sich.

Spielerisch führte Martin Schmid Ahausen auf ein gutes Mittelstufen-Niveau. Wegis und Schmid, von Musikerkollege Martin Heigle liebevoll nur das "Dreamteam" genannt, bewegten viel in dem kleinen Bermatinger Ortsteil. Unter anderem belebten sie das Moschtfest wieder neu und führten den großen Vier-Kapellen-Sternmarsch mit anschließendem Gesamtchor ein, der – sofern er wegen Regens nicht ins Wasser fällt – immer einen Höhepunkt darstellt. Mit seiner ihm ganz eigenen Art – eine Mischung aus Zuckerbrot und Peitsche – schaffte Schmid es, eine positive Stimmung aus Spaß und Arbeit zu schaffen, die zahlreiche Musiker veranlasste wieder zum Verein zurückzukommen, die nach ihrer Ausbildung in der Jugendzeit dem Verein den Rücken gekehrt hatten.

Ein gutes Gefühl für Schmid ist es, dass sein Nachfolger aus den eigenen Reihen kommt: "Mit Nico haben wir einen sehr fähigen und noch recht jungen neuen Dirigenten, der seinen Weg machen wird." Nico Zimmermann ist 27 Jahre und hat die vergangenen 20 Jahre musikalisch an der Seite von Schmid verbracht. "Martin hat mir das Trompete spielen beigebracht, dann spielte ich in Bermatingen und wechselte mit ihm nach Ahausen", sagt Zimmermann. Seit zwei Jahren ist er zweiter Dirigent in Ahausen. "Er hat mich ja quasi ans Dirigieren herangeführt, daher brauchte er mich nicht erst groß zu überreden", sagt Zimmermann und lacht.

Nico Zimmermann ist sich bewusst, dass er sich erst mal in seine neue Rolle finden muss. Den von Schmid eingeschlagenen Weg möchte er fortsetzen. "Ich werde mir meine Gedanken machen, welche Stücke zu uns passen und welche eher nicht." Doch zuerst steht ihm eine Aufgabe bevor: "Als Erstes muss ich mal unsere Stückemappe durchgehen und mir einen Überblick verschaffen." Der erste Auftritt unter seiner alleinigen Stabführung wird am 13. Mai bei der großen Bermatinger Gewerbemeile sein.

Frühjahrskonzert

Der Musikverein Ahausen eröffnet am kommenden Samstag, 25. März, 20 Uhr, im Bürgersaal Ahausen mit seinem Frühjahrskonzert die Musiksaison. Den Auftakt macht die Gesamtjugendkapelle Markdorf, Riedheim, Ittendorf, Bermatingen und Ahausen. Nach einer Pause übernimmt der Musikverein Ahausen die Bühne. Der Eintritt beträgt 6 Euro.