Deggenhausertal Musiker stellen Weichen für Zukunft

Der Vorstand des Musikvereins Ahausen verjüngt sich. Das Moschtfest und die Gewerbemeile sind die Höhepunkte im Veranstaltungsjahr

Bermatingen – Der Musikverein Ahausen setzt seine Verjüngungskur fort. Bereits im vergangenen Jahr übernahm der 28-jährige Maurice Parent das Amt des Vorsitzenden und vor gerade mal drei Wochen wechselte Nicolas Zimmermann an das Dirigat. Auf seiner diesjährigen Hauptversammlung wurden weitere Ämter neu besetzt. Parent hob hierbei hervor: "Das haben wir gemeinsam im Vorfeld besprochen und entsprechend geeignete Nachfolger gesucht. Hier hat niemand aus Frust das Handtuch geworfen."

Nach 20 Jahren im Amt des Schriftführers trat Klaus Ehinger nicht mehr an, für ihn eine gute Entscheidung: "Man darf sich nicht an solchen Posten festkrallen, das ist es nicht wert. Es ist gut, wenn die Amtsinhaber mit der Zeit gehen." Einstimmig wurde Nadja Braun zu seinem Nachfolger gewählt. Braun hatte bereits als Pressebeauftragte mit Ehinger zusammengearbeitet und so schon Tuchfühlung mit dem Aufgabengebiet aufgenommen. Neu besetzt wurde auch der Posten des stellvertretenden Vorsitzenden. Über viele Jahre hatte diesen Sally Riedhammer inne, doch auch sie trat nicht wieder an. Ihr folgt Martin Heigle, der damit ein Versprechen einlöste, dass er vor einem Jahr Maurice Parent gab, als dieser zum neuen Vorsitzenden gewählt wurde. "Ich hatte ihm zugesagt, ihn in der Anfangszeit zu unterstützen und dazu stehe ich."

Aus "einem mach zwei" lautete die Devise für den Jugendleiter. Parent ist sich bewusst, wie enorm wichtig die Jugend- und Nachwuchsarbeit ist, also entschied man sich das Amt personell aufzustocken. Gewählt wurden Claudia Veeser und Alexander Päster. Gerade mal etwas mehr als ein Jahr im Verein und schon erklärte er sich bereit, Verantwortung zu übernehmen. Tobias Schappeler wurde zum neuen Zeugwart des Vereins gewählt. Neue aktive Beisitzer sind Barbara Zobel und Michael Buschle. Der Musikverein stellt damit eindrücklich die Weichen für die Zukunft und zeigt sich offen für neue Ideen und Wege. Spuren von verkrusteten Vereinsstrukturen – nach der Devise "Das haben wir schon immer so gemacht" – sind an diesem Abend jedenfalls nicht zu spüren.

Nicolai Zimmermann beschränkte sich in seinem Bericht darauf, einen Ausblick auf die gemeinsame Arbeit zu werfen und dankte für das ihm entgegengebrachte Vertrauen. "Die Probenbeteiligung bis jetzt war wirklich gut und ich wünsche mir, dass das so bleiben wird", appellierte an seine Musiker.

Bereits am 13. Mai auf der Gewerbemeile in Bermatingen steht der nächste Auftritt in der Gemeinde an. "Die Platzkonzerte finden am 19. Mai und 14. Juni in Ahausen statt", verkündete Parent. Das große Moschtfest geht dieses Jahr vom 1. bis 3. Juli.

Zum Ehrenmitglied wurde der frühere langjährige Vorsitzende Georg Moser ernannt. Wolfgang Graf und Sebastian Sterk bekamen die Ehrennadel für zehnjährige aktive Tätigkeit im Verein. Für seine bestandene Trompeten-D1-Prüfung erhielt Timo Dietz ein Präsent aus den Händen des Jugenddirigenten Martin Schmid.

Der Vorstand

Vorsitzender Maurice Parent, stellvertretender Vorsitzender Martin Heigle, Schriftwartin Nadja Braun, Kassenwart Wolfgang Graf; Aktive Beisitzer: Barbara Zobel und Michael Buschle; Passive Beisitzer: Karl Hafen und Klaus Dietz; Notenwart Anja Moser, Zeugwart Tobias Schappeler; Jugendleiter: Claudia Veeser und Alexander Päster

Informationen im Internet: www.mv-ahausen.de