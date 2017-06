Bermatingen Mühlkanal soll Ortsbild wieder prägen

Die Planstatt Senner stellt im Ortschaftsrat ein Maßnahmenkonzept für den Mühlenkanal vor.

Bermatingen-Ahausen (jmh) In den vergangenen Jahren hat die Gemeinde beim notwendigen Ausgleichsbedarf bei Eingriffen in die Natur, etwa durch Neubaugebiete, in der Regel auf das Anlegen von Streuobstwiesen gesetzt. Damit in Zukunft nicht ausschließlich auf diese Option zurückgegriffen werden muss, verständigte sich der Gemeinderat im vergangenen Jahr darauf, Alternativen für diese Ausgleichsmaßnahmen entwickeln zu lassen und dabei besonders eine gewässerökologische Entwicklung zu berücksichtigen.

Mit dieser Aufgabe wurde die Planstatt Senner aus Überlingen beauftragt, die in der Ortschaftsratssitzung am Montag einen Vorentwurf für den Mühlkanal in Ahausen vorstellte. Ortsvorsteher Jakob Krimmel hob neben der ökologischen auch die besonders ortsbildprägende Bedeutung des Mühlkanals hervor: "Der Kanal fließt durch Ahausen, solange es den Ort schon gibt, daher sollte er auch entsprechend im Ortsbild wirken." Damit bezog sich Krimmel in erster Linie auf den Zustand des Kanals, der meist eher einem Rinnsal gleiche. Genau hier setzt das von Gewässeringenieurin Janina Mayer entwickelte Konzept an: "Angestrebt werden soll die ökologische Durchgängigkeit des Kanals sowie seine Wiedereinbindung als landschafts- und ortsbildprägender Bach." Aufgeteilt in elf Abschnitte sollen so Stück für Stück die verdolten Abschnitte geöffnet, Pufferstreifen ausgewiesen und ein standortgerechter Gehölz- und Hochstaudenbewuchs entwickelt werden. Hierbei wird das Augenmerk auf den Abschnitten eins und neun liegen.

Bei Ersterem soll unter anderem durch die Verlegung des Einlaufrohrs stromaufwärts um etwa 20 Meter die Zuströmung aus der Seefelder Aach in den Kanal verbessert werden. Auf Höhe des Sägewerks Schellinger soll der 1,50 Meter hohe "Absturz" – eine Stelle, an der das Wasser künstlich gestaut wird – zurückgebaut und stattdessen eine raue Rampe oder Sohlgleite errichtet werden. "Durch diese Maßnahme gewährleisten wir wieder eine natürliche Gewässerdynamik, die Fischen und Kleinstlebewesen zugutekommt", so Johann Senner. Erste sichtbare Maßnahmen sollen bereits 2018 umgesetzt werden. Der Ortschaftsrat nahm den Entwurf einstimmig zur Kenntnis.