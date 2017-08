Bermatingen Moni Müller stellt bei Wanderung Wildkräuter vor

Genuss von der Wiese und vom Wegesrand: Bodenseeguide Moni Müller hat bei einer Veranstaltung des Touristischen Arbeitskreises Bermatingen Wildkräuter und ihre Verwendung in der Küche und als Heilpflanze vorgestellt.

Bermatingen – Giersch hat sie immer gehasst. "Vielleicht sehe ich den jetzt mit anderen Augen und kann ihn im Quark verwenden", sagt Gabriele Gomm über den unerwünschten Bewuchs in ihrem Garten. Die Bermatingerin gehört zu den neun Teilnehmern der Kräuterwanderung mit Bodenseeguide Moni Müller, die dem schlechten Wetter trotzten. Ursprünglich hatten sich 20 Interessenten zur Veranstaltung des Touristischen Arbeitskreises angemeldet.

Es nieselt aber lediglich. Unter dem schützenden Vordach des Schützenhauses werden erst einmal Quark, Kräuterbutter und Olivenpaste ausgepackt und Messer verteilt. Jeder darf sich ein Brot mit den Wiesenzutaten streichen und raten, was alles drinsteckt. Hhm, lecker, und sehr aromatisch! Dazu gibt es überraschende Erläuterungen. Vorab: Unkraut gehört nicht in den Wortschatz von Moni Müller. "Das sind alles Wildkräuter", sagt sie. Und die haben es in sich, denn sie stecken voller Vitamine, Mineralien und anderer Inhaltsstoffe.

Sie schmecken und helfen. Wie der Giersch. Das Wildgemüse wird im Volksmund auch Zipperleinskraut genannt, wurde früher als Mittel gegen Gicht, Rheuma und Arthritis eingesetzt, galt als krampflösend und blutreinigend. "Überall, wo man Petersilie reinmacht, kann man Giersch verwenden. Aber vorsichtig dosieren", rät Moni Müller. Auch als Spinatersatz oder als Tee mache er sich gut.

Der blau-lila blühende Gundermann ist eine uralte Heilpflanze. Gund ist ein altes Wort für Eiter; das Kraut wirke antibakteriell und könne auch als Wundauflage bereitet werden. Oder man isst ihn. Taucht die würzigen Blätter beispielsweise in Schokolade: "Fertig ist das Wiesen-After-Eight", schmunzelt Moni Müller. Die Idee begeistert. Genauso wie die Erkenntnis, dass die Brennnessel über reichlich Vitamin C, Magnesium und Eisen verfügt. Die obersten zwei zarten Blattpaare eignen sich zur spinatähnlichen Zubereitung, mit den Samen und Olivenöl lässt sich ein nussiges Pesto zubereiten. Viele Kräuter schmecken aber auch pur, manchmal im Mörser angerieben, auf einem Butterbrot oder in der Suppe.

"Sehen Sie die Vitalität der Pflanze!", sagt Moni Müller und stellt Spitzwegerich, eingelegt in Honig, als Mittel gegen Husten und Heiserkeit vor, und den Breitwegerich als hilfreich gegen die Auswirkungen von Insektenstichen und bei Blasen. Die acht Frauen und der Mann reiben Blätter zwischen den Fingern, um die Düfte freizusetzen, vernehmen, dass man den italienischen Oregano mit der hiesigen Wildform ersetzen kann, hören, dass die Römer früher Echtes Eisenkraut zum Reinigen ihrer Altartische benutzten und staunen über die Symbiose zwischen Pflanzen und Tieren.

"Wir verlernen, das Kleine, Feine anzuschauen", glaubt Moni Müller und lässt die Botanikerlupe herumgehen. So entdeckt man die winzigen Drüsen des Johanniskrauts und die sich unter der Vergrößerung entfaltende Schönheit graziler Blütchen.

Fast zu jeder Pflanze hat die kundige Führerin eine Geschichte. Manchmal verweist sie Wirkungsweisen ins Land der Fabeln: So soll der Wasserdost die Manneskraft stärken und gegen Schlangenbisse helfen. "Darauf sollte man sich nicht verlassen!" Nachgewiesen sei jedoch, dass Mädesüß über schmerzstillende Salicylsäure verfügt, wie man sie auch in der Weide findet.

Der Hügel rund um das Schützenhaus, aber auch die kleine Wanderung bieten Entdeckungen en masse. Eine so dicke Raupe wie den Weinschwärmer haben viele noch nie gesehen. Zwischendurch befreien Oma Theresia Steppan und ihre Enkelin Maike Bucher ein Lamm, das sich im Weidezaun ohne Strom fast stranguliert hätte.

Interessant, dass Wildkräuter in Kriegszeiten sehr gefragt waren. Sie wurden zur Milderung von Krankheiten und Verletzungen aufgelegt und gegessen, wie das Gänseblümchen. Mehl streckte man mit den Samen des Guten Heinrich, fertig war das Notbrot. Zarte Buchenblätter enthalten viele Mineralien und Vitamin C. Die Riechprobe bei Mädesüß ergibt unterschiedliche Ergebnisse: Von Mandel und Marzipan bis zu "Kleber von altem Pflaster" reichen die Einschätzungen.

Vielseitig ist auch die Schafgarbe, eines der ältesten Kräuter. Wurde sie früher zur Aromatisierung und Konservierung ins Bier gemixt und gegen fettige Haare und Schuppen ins Shampoo, verspricht man sich von ihr schöne Träume: Einfach vor dem Schlafen auf die Augen legen!

Nach dem sinnlichen Erleben der Natur über Gaumen, Nase und Augen stellen die Teilnehmer erfreut fest: Jedes "Unkraut" wurde innerhalb der kurzen Zeit zur wahren Kostbarkeit. Moni Müllers Ziel ist erreicht: Künftig schauen sie die Natur ganz anders an.

