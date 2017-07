Bermatingen Mit viel Schwung in die neue Saison

Sechs Trainer betreuen die Jüngsten im Sportverein Bermatingen. Das Torwarttraining ergänzt das Angebot des Vereins

Bermatingen – Mit vollem Körpereinsatz wirft sich der Knirps dem Ball entgegen. Der prallt zwar ab, aber er geht nicht ins Tor. Wow! Das macht Spaß, das Torwarttraining mit Björn Haucke und Peter Langen. Beide sind neue Trainer im Sportverein Bermatingen (SVB) und das Torwarttraining wird erstmals angeboten.

"Natürlich will jeder erstmal im Tor stehen", sagt Markus Richter und schmunzelt. Er freut sich über bekannte Gesichter und Neuzugänge bei Klein wie Groß. Besonders aber über die Trainer, die er der Öffentlichkeit vorstellen will. Niemand habe sie zum Mitmachen auffordern müssen, alle kamen von alleine auf ihn zu, um eine Aufgabe zu übernehmen.

Und die ist eine wichtige: Neben der Bildung und Erziehung im Elternhaus, im Kindergarten oder in der Schule lernen Kinder hier ebenso, ihre Persönlichkeit zu entwickeln, soziales Verhalten, Verantwortung, Teamgeist, Disziplin und Respekt. Deshalb hat Markus Richter auch ein paar Spielregeln aufgestellt, denn die soziale Komponente hat bei ihm einen hohen Stellenwert. "Mir ist es ganz wichtig, dass wir nicht nur Technik vermitteln, sondern auch aufs Zwischenmenschliche achten: Auf den Umgang miteinander, das Wir-Gefühl fordern und stärken. Gerade in den jungen Jahrgängen ist das wichtig."

Zunächst bilden die jungen Spieler eine Runde, grölen "Olé, Olé, SVB!", anschließend werden die vier Regeln abgefragt: "Wir sind eine Mannschaft", lautet die erste und besagt, dass man anständig miteinander umgeht, den Ball abspielt und keine Alleingänge veranstaltet. Die zweite Regel heißt "Wir haben Spaß!" Mit Spaß lerne es sich auch leichter. Regel Nummer drei: "Zuhören, wenn der Trainer etwas sagt." Und die letzte: "Begrüßen und Verabschieden des Trainers, persönlich mit Handschlag oder auf Zuruf."

Es funktioniert! Mit viel Spaß klatschen die Kinder die Hand des Trainers ab, knocken Faust an Faust oder schütteln ihm sogar die Hand. Keins macht einen erzwungenen Eindruck.

Anschließend geht es ans Aufwärmtraining mit Sidesteps und dem Hopserlauf mit hochgezogenen Knien, um Muskeln zu erwärmen und den Kreislauf in Schwung zu bringen. Dem folgt das spielerische Spiel, das die meisten im Team aber sehr ernst nehmen. Apropos Team: Das ist jeweils ein neu zusammengestelltes. Damit sich nicht immer dieselben zusammentun, werden die Mannschaften mit Legosteinen in zwei Farben ausgelost, die dann die entsprechenden Westen überziehen.

Markus Richter macht die Arbeit viel Spaß. Ursprünglich wollte er beruflich mit Kindern arbeiten, nun hat der Krankenkassen-Betriebswart diese Erfüllung im privaten Bereich gefunden. Seine Jungs, sieben und fünf Jahre, machen ebenfalls mit, und seine Frau Simone wäscht die Trikots seiner Teams.

Seit drei Jahren ist Markus Richter nun als Trainer dabei, genauso lang wie Jugendleiter Karsten Küpfer, der sich ebenso über sechs Betreuer für drei Mannschaften freut. Und über die Absicht von fünf oder sechs Erwachsenen, demnächst den C-Trainerschein zu machen und drei Wochen Freizeit dafür zu investieren. Bisher verfügten nur ein bis zwei über eine Lizenz. Im Übrigen nehmen die Trainer an Schulungen des Südbadischen Fußballverbunds und an Infoabenden teil, um sich auf dem Laufenden zu halten. "Vielleicht stellt sich beim Torwarttraining ja das eine oder andere Talent heraus", überlegt Karsten Küpfer. Mit diesen jeweils 20-minütigen Einheiten und überhaupt der qualitätsvollen Jugendarbeit soll die Grundlage für einen guten Mannschafts-Aufbau geschaffen werden. Dann, so hoffen auch die Bermatinger, gibt es wieder Chancen für den Wiederaufstieg – vielleicht sogar erneut in die Landesliga.

Der Verein

Beim Sportverein Bermatingen kicken derzeit 25 Kinder in zwei F-Jugendmannschaften der Jahrgänge 2008 und 2009. Zwischen 15 und 25 Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren beginnen mit Fußball bei den sogenannten Bambini, offiziell G-Jugend. Der Mädchenanteil mit etwa 16 Prozent ist relativ groß. Interessierte können jederzeit dazustoßen. Die Bambini trainieren dienstags von 17.15 bis 18.30 Uhr, die F-Jugend dienstags und donnerstags von 17 bis 18.30 Uhr. (keu)

Informationen im Internet: