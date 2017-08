Bermatingen Matschen mit Ton macht Spaß

Kinder und Erwachsene töpfern mit Begeisterung. Ulla Neumann öffnet ihre Keramikwerkstatt in Zusammenarbeit mit dem Touristischen Arbeitskreis

Bermatingen – Der Elefant aus Ton mit dem Herz in der Mitte symbolisiert "Liebe, so ausdauernd wie ein Elefantengedächtnis". Ein zweiter entsteht gerade unter den Händen von Sigrid Bauer aus Ahausen. Sie töpfert zum wiederholten Mal in der Keramikwerkstatt von Ulla Neumann und sie ist ein großer Fan von ihr als Keramikerin und Autorin von Kriminalromanen. Früher kam Sigrid Bauer mit ihren Kindern, heute allein. Jeden Donnerstag im August offeriert Ulla Neumann das Angebot im Zusammenwirken mit dem Touristischen Arbeitskreis Bermatingen.

Zehn Kinder und fünf Erwachsene haben sich zum kreativen Ereignis angemeldet. Auch zwei Väter sind dabei. "Wir wollten was zusammen mit den Kindern machen und aufgrund der Wetterlage bot sich das an", sagt Jürgen Waldinger, 43, aus Markdorf mit Blick auf den beständigen Regen und knetet an seinem "Glücksschwein" herum. Und wie macht der Papa das? Tochter Antonia betrachtet den noch ziemlich unförmig wirkenden Klumpen Ton. Dann folgt ein langgezogenes "Na jaaa". Die Erwiderung kommt sofort: "Willst Du wieder was zum Geburtstag?", fragt der Vater mit einem Augenzwinkern. Alles schmunzelt. Unter Anleitung funktioniert das, meint er noch und knetet zwei lustige Schlappohren an den Klumpen. Es wird!

Sohn Maximilian, 9, ist nach einem Hai nun mit einem Fliegenpilz beschäftigt. Es sei schön, wenn man mit Fingern in etwas Weichem rumkneten könne. Als er hörte, dass es zum Töpfern geht, war sein erster Gedanke, "ganz viele Tiere zu machen, damit wir zuhause Deko haben". Zuerst leicht skeptisch, stellt er nun fest: "Ich habe mir das nicht so cool vorgestellt und bin fasziniert, was man da so alles hinkriegt."

Zuvor hatten alle Henne oder Hahn getont. "Ich fange grundsätzlich damit an", sagt Ulla Neumann, bekennende Liebhaberin des Geflügels, das für sie mehr als ein Eier legendes Nutztier ist, sondern durch das mütterliche Gluckenhafte besticht. Der zweite Mann in der Runde ist Guillaume Aris, 41, ebenfalls aus Markdorf: "Wir haben von Freunden gehört, dass es so gut ist. Das Gefühl mit Ton ist angenehm. Am liebsten mochte ich die Kugel formen, das war sinnlich."

Weil noch etwas Platz war, hatte Ulla Neumann erneut syrische Flüchtlingskinder zum Töpfern eingeladen. "Das Matschen macht Spaß", sagt der achtjährige Mohammed und präsentiert seine Schildkröte. Isra, 12, hatte zu Hause mal eine echte. Nun gestaltet sie Herzen: "Ich liebe Herzen. Ich male sie auch, meistens in rot, und klebe sie dann an die Wand."

Während Ulla Neumanns Tochter Sabine Hoeth anderen hilft, gibt sie selbst am zweiten Tisch Tipps für die Nase eines Schweins. Laetitia (8) erzählt, wie es weitergeh: Zwei Wochen müssen die ausgearbeiteten Tiere, Vasen und Schalen trocknen, werden dann im Ofen gebrannt und wer mag, kann nach dem Abholen alles noch zu Hause mit Acrylfarbe bemalen.

Sigrid Bauer will die nächsten Male wieder mit dabei sein, ihre Landschaft mit tönernen Bäumen vervollständigen und sie vor ihr selbstgemaltes Bild mit den Bäumen stellen. "Vielleicht wird das auch mal ein Adventsfenster", überlegt sie an der Deko für den Kalender in Ahausen.

Die nächste Termin "Modellieren mit Ton für Kinder und Eltern" ist am Donnerstag, 31. August, ab 17.30 Uhr in der Töpferei von Ulla Neumann in Bermatingen. Der Preis pro Person inklusive Materialkosten liegt bei 7 Euro. Maximal acht Teilnehmer. Anmeldung unter Telefon 0 75 44/39 01 erforderlich.