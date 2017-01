Bermatingen Martin Rupp: "Ich möchte meine Arbeit fortsetzen"

Im SÜDKURIER-Jahresinterview sprich Bermatingens Bürgermeister Martin Rupp über das Jahr 2016, indem viel erreicht und umgesetzt werden konnte.

Herr Rupp, die Gemeinde hatte für 2016 ein umfängliches Aufgabenprogramm auf der Agenda, was waren für Sie die bedeutendsten Projekte?

Bei den Planungen besonders die Bebauungspläne "Im Sinn IV" der Firma Widemann und "Obere Mühle" in Ahausen sowie die Erweiterung der Maschinenfabrik Bermatingen im Gewerbegebiet Kesselbach-Hegelwiesen, da sind wir ordentlich vorangekommen. Im Bereich der Baumaßnahmen waren es die Fertigstellung der Sanierungsmaßnahmen in der Gehrenbergstraße und die Neugestaltung des Dorfplatzes in Ahausen. Auch die Gehrenbergstraße ist schön geworden – leider mit einem kleinen Schönheitsfehler......

Sie sprechen die notwendige einseitige Neuaufbringung der Teerdecke an?

Ja genau, dass ist schon sehr ärgerlich. Die Baumaßnahme hat so lange gedauert, wurde endlich fertig und dann muss man doch nochmal ran, weil sie zu uneben ist. Aber ich denke die Lösung, die wir mit dem Landkreis und der ausführenden Firma gefunden haben, ist sicher die den Umständen entsprechend praktikabelste.

Was war sonst noch?

In Bermatingen ist die Renovierung der Aussegnungshalle sehr gut vorangeschritten und wird Anfang 2017 abgeschlossen sein. Und neben den gesetzten Aufgaben gab es noch das eine oder andere Projekt, das wir aus 2015 nach 2016 mitgenommen hatten. Beispielsweise das Planungskonzept für das Bahnhofsgelände und die Pfarrwiesen im Rahmen des Sanierungsgebiets "Ortskern". Hier möchten wir das Konzept "Wohnen im Alter" verfolgen. Alles in allem waren wir, denke ich, sehr erfolgreich mit dem Abarbeiten unseres Aufgabenprogramms.

Abgesehen davon, was hat Sie besonders erfreut?

Die sehr guten Fortschritte beim Thema Breitband, gerade weil wir ja jahrelang von der Telekom zu hören bekommen hatten, dass ein solcher Ausbau sich im ländlichen Raum nicht rechne. Ganz überraschend wurde uns im Frühjahr dann von der Telekom der Vectoring-Ausbau angeboten. Ein Schelm, wer das mit unserem kurz zuvor fertiggestellten Masterplan Breitband in Verbindung bringt...(lacht). Dann ging es sehr schnell. Dass das alles so gut geklappt hat, war sicher auch der guten Begleitung unseres Bauamtes zu verdanken. Und sehr freut mich natürlich auch die gute Finanzlage der Gemeinde.

Was war eher ärgerlich für Sie?

Neben den Nacharbeiten in der Gehrenbergstraße besonders die sinnlose Zerstörungswut am Bahnhofswartehäuschen, das ja noch recht neu war. So etwas verstehe ich nicht.

Wie wird es mit dem Bahnhofsareal und dem Freigelände der Grundschule weitergehen?

Ich hoffe, dass wir da 2017 wirklich loslegen können. Im kompletten Bereich um die Grundschule und den Parkplatz, also rund um den Bahnhof, soll und wird es zu Baumaßnahmen kommen. Dabei geht es um die Aus- und Neugestaltung der Freiflächen um den Bahnhof sowie des Kinderspielplatzes an der Grundschule. Neben neuen Geräten sollen dort auch die Wege erneuert werden.

Ein weitere größere Maßnahme steht in der Autenweilerstraße an.

Das ist richtig, zumindest sind im Haushalt dafür die Möglichkeiten geschaffen. Hier ist eine grundlegende Erneuerung der Kanäle und Leitungen vorgesehen, aber das wird frühestens im Sommer begonnen werden können, vorbehaltlich auch der Entwicklung der Finanzen.

Inklusive Breitbandausbau?

Inklusive Leerrohre für den Breitbandausbau, so wie es bei allen Maßnahmen passiert, wo wir die Straße aufreißen müssen.

Wo sie das Thema "Straße aufreißen" ansprechen, wie sieht es mit dem Blitzer in der Markdorfer Straße aus? Er steht ja jetzt schon eine Weile.

Oje, das ist ein pikantes Thema. Dafür ist der Landkreis zuständig. (lacht). Es liegt am Strom und nicht an der Gemeinde, das möchte ich deutlich betonen. Natürlich sind wir als Gemeinde beteiligt, aber das Projektmanagement für das Vorhaben obliegt dem Landkreis. Unter dem Blitzer befindet sich eine alte Wasserleitung und wir haben diese in dem Bereich im Vorgriff ausgetauscht, was auch das Loch im Gehweg erklärt. Das haben wir fristgerecht erledigt, alles andere ist wie gesagt Sache des Landkreises.

Was meinen Sie, wann es denn soweit sein wird?

Das könnte sich letztlich bis ins Frühjahr hinziehen. Wobei er schon durchaus Wirkung zeigt. Allein, dass der Blitzer da steht, ist die abschreckende Wirkung durchaus gegeben.

Wie steht es mit dem sozialen und gesellschaftlichen Leben?

Dank eines sehr breiten Angebots an Vereinen und Begegnungsmöglichkeiten und viel ehrenamtlichen Engagements von Seiten der Bürger, kann man durchaus sagen, dass es sich in Bermatingen sehr gut leben lässt.

Und wie sieht es mit den Flüchtlingen aus?

Die Unterbringung und Betreuung hat uns dieses Jahr stark gefordert, das muss man klar eingestehen. Anfang des Jahres mussten wir uns erst einmal mit dem geplanten Bau der Gemeinschaftsunterkunft des Landkreises beschäftigen, dann kam die Absage für die Fördermittel für die Stelle eines/r Integrationsbeauftragten. Die Mitarbeiterinnen im Hauptamt und im Bauamt waren intensiv mit der Suche und Anmietung von Anschlussunterbringungen beschäftigt. Dass, wie ich meine, die Integration und Aufnahme der Flüchtlinge in Bermatingen bisher so gut funktioniert hat, liegt an der Offenheit der Bevölkerung und des enormen ehrenamtlichen Engagements der Gruppe "Bürger füreinander" im Verein "Miteinander im Mesnerhaus". Was dort von allen Beteiligten, insbesondere den Flüchtlingspaten geleistet worden ist, verdient große Anerkennung und vor allem unseren Dank.

Im Haushalt für 2017 sind 60000 Euro für das Feuerwehrhaus in Ahausen eingeplant, was soll damit passieren?

Die wurden im Finanzausschuss für eine energetische Sanierung des Hauses veranschlagt. Da ist speziell an eine Erneuerung der Fensterfront im Raum über der Fahrzeughalle gedacht. Das ist der Schulungsraum der Feuerwehr, wird aber auch vom Musikverein Ahausen als Probelokal genutzt. Hier kann es im Sommer schon sehr heiß werden, gerade wenn über 40 Musikerinnen und Musiker sich darin aufhalten. Da ist jedenfalls schon einmal Besserung in Sicht.

Was erwartet Sie 2017 und worauf freuen Sie sich?

Am meisten freuen würde ich mich, wenn uns das Projekt "Wohnen im Alter" gelingt. Ich denke, dass wir in der vergangenen Zeit viel im Kinder- und Jugendbereich forciert und umgesetzt haben und wir jetzt den Focus auf die Älteren setzen sollten, ohne dabei natürlich die Kinder- und Jugendbereich zu vernachlässigen. Und was erwartet mich? Wie ich es schon in der letzten Gemeinderatssitzung bekannt gab, werde ich 2017 wieder für das Amt des Bürgermeisters kandidieren. Mir macht die Arbeit in Bermatingen mit dem vielfältigen ehrenamtlichen Engagement, mit seiner intakten Dorfgemeinschaft, einer aktiven Bürgerschaft und mit dem Gemeinde- und Ortschaftsrat sehr viel Freude. Da man mit einer Gemeinde nie fertig ist, möchte ich diese Arbeit gemeinsam mit allen in Bermatingen gerne auch über das Jahr 2017 hinaus fortsetzen und mich der Verantwortung stellen.

Zur Person

Martin Rupp (45) wurde am 18. Oktober 2009 mit 94,9 Prozent der Stimmen in seinem Amt als Bürgermeister bestätigt. Erstmals wurde er 2001 zum Bürgermeister von Bermatingen gewählt. Am 2. Januar 2002 trat er sein Amt als Nachfolger des langjährigen Bürgermeisters Alois Gohm an. Rupp ist Diplom-Verwaltungswirt und war zuvor Kämmerer in Kirchheim am Neckar. Er ist verheiratet und hat mit seiner Frau Cordula zwei Söhne. (jmh)