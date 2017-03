Bermatingen MV Bermatingen hat Großereignisse fest im Blick

Die Musiker freuen sich bei der Hauptversammlung auf anstehende Herausforderungen. 2021 feiert der Verein sein 200-jähriges Jubiläum.

Bestens aufgestellt und vorbereitet zeigt sich der Musikverein Bermatingen für das anstehende Musikjahr. So lautet das Resümee auf der Hauptversammlung. Im einzelnen heißt das, dass man auf erfolgreiche Konzerte im vergangenen Jahr zurückblicken kann, ein gute Jugendarbeit vorzuweisen hat und im Vorstand auf Kontinuität gesetzt wird. Die Vorsitzende Anna Reisch zeigte sich äußerst zufrieden mit der aktuellen Situation: "Die Stimmung und die Kameradschaft passen und so können wir die Herausforderungen angehen."

Die erste Herausforderung steht bereits am 9. April an, denn da geht es zum Wertungsspiel nach Pfaffenhausen im Allgäu. "Das wird sicher ein aufregender Tag für uns alle, aber wir werden alle gut vorbereitet und bereit sein", so Anna Reisch. Der erste öffentliche Auftritt in Bermatingen wird am 13. Mai auf der Gewerbemeile sein. Mit einem Frühschoppenkonzert eröffnet die Kapelle die große Gewerbeschau.

Ein weiteres Großereignis, welches erst in vier Jahren stattfinden wird, wirft planerisch aber bereits jetzt seine Schatten voraus. Dazu Reisch: "2021 feiert der MV Bermatingen sein 200-jähriges Jubiläum, und das wollen wir natürlich entsprechend begehen." Geplant ist ein Bezirksmusikfest auszurichten, zu dem sämtliche Nachbar- und Freundschaftskapellen eingeladen werden.

Dirigent Jürgen Gitschier zeigte sich in seinem Jahresbericht, den er wie im vergangenen Jahr in Versform vortrug, insgesamt sehr zufrieden mit der musikalischen Entwicklung der Musiker. Beim Thema Probenbeteiligung allerdings zwar er nicht ganz zufrieden und wandte sich reimend an seine Musiker: "Beim Probenbesuch ist noch viel Luft nach oben, da kann ich euch leider gar nicht loben. Den Donnerstag streiche aus dem Vorbereitungsprogramm, dafür müssen mehr Sonntage ran." Besonders im Hinblick auf das anstehende Wertungsspiel erwartet er von jedem einzelnen noch etwas mehr Einsatz.

Die Finanzsituation des Vereins steht weiterhin auf soliden Säulen, berichtete Kassenwart Martin Obser. Turnusgemäß standen einige Neuwahlen an. Jeweils einstimmig wurden in ihren Ämtern bestätigt: Reiner Gutemann als stellvertretender Vorsitzender, Martin Obser als Kassenwart und Stefan Stähle als aktiver Beisitzer. Neu zu aktiven Beisitzern wurden gewählt: Andrea Roth und Sabrina Fritz. Ebenfalls im Amt bestätigt wurden Katja Fröhlich als Geräte- und Festwartin sowie Alexander Möglich als Notenwart.

Eine besondere Ehrung erfuhren Stefan Stähle und Dieter Mayer. Beide Vereinsmitglieder sind seit mehr als 30 Jahren durchgehend in der Vorstandschaft tätig. Dafür werden sie mit der Fördernadel des Blasmusikverbands ausgezeichnet.

Das Team

Vorsitzende Anna Reisch, stellvertretender Vorsitzender Reiner Gutemann, Schriftfüherein Nadine Stähle, Kassenwart Martin Obser, stellvertretender Kassenwart Thomas Neubrand, Dirigent Jürgen Gitschier, stellvertretender Dirigent Dieter Mayer, aktive Beisitzer: Stefan Stähle, Andrea Roth, Sabrina Fritz; passive Beisitzer: Christina Bleier, Thomas Pawlowski, Jürgen Rössler; Notenwart Alexander Möglich, Fest- und Gerätewartin Katja Fröhlich, Zeugwart Manuel Ley, Jugendleiterin Mirjam Mayer.