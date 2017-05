Bermatingen Leben wie im Mittelalter: Spielmannsgruppe "Die Sueben" musiziert in der Region

Die Spielmannsgruppe "Die Sueben" tritt in der Bodenseeregion auf. Ein Mitglied der Gruppe ist Sarah Berenbold, die ihren Beruf und ihre Musik liebt.

Bermatingen – Der Blickwinkel, aus dem man einen Menschen sieht, kann für interessante Erkenntnisse sorgen. Meist macht man sich sein Bild, indem man die nüchternen Fakten auf sich wirken lässt. Ganz sachlich betrachtet ist Sarah Berenbold eine Verwaltungsfachangestellte bei der Gemeinde Bermatingen, die in ihrer Freizeit mittelalterliche Musik spielt. Verändert man jedoch ein wenig den Blickwinkel, erscheint das Bild gleich vielschichtiger und facettenreicher. Denn die Verwaltungsfachangestellte Berenbold kümmert sich im Bürgerbüro um Formalitäten wie Passerneuerungen, Gewerbe An- und Abmeldungen und gibt gerne Hilfestellungen bei so wichtigen und manchmal komplizierten Angelegenheiten wie der Rentenantragsstellung. "So ein Antrag kann schon sehr verwirrend sein, ich freue mich, wenn ich behilflich sein kann", sagt sie.

Darüber hinaus ist Berenbold auch für die touristische Präsentation der Gemeinde zuständig. Sie koordiniert die Arbeit des Arbeitskreises Tourismus und vertritt die Gemeinde bei der Ferienlandschaft Gehrenberg-Bodensee. "Es ist eine tolle Arbeit, zusammen mit den Ausschussmitgliedern jedes Jahr ein kleines, aber wie ich finde feines, Programm auf die Beine zu stellen." Ihr kommt es dabei besonders auf Abwechslung an. Neben festen Angeboten, wie beispielsweise der markgräflichen Weinführungen, gibt es Lesungen heimischer Autoren, Wanderungen und die sich großer Beliebtheit erfreuenden historischen Dorfstreifzüge mit Hermann Zitzlsperger. "Die Abwechslung macht es doch aus, viele Geschmäcker werden bei unseren Veranstaltungen fündig."

So vielschichtig sich ihre Arbeit gestaltet, so facettenreich ist sie selbst. Das Interesse am gelebten Mittelalter teilt sie sich mit ihrem Freund Peter Spannagel. Zusammen haben sie vor vier Jahren die Spielmannsgruppe "Die Sueben" gegründet. Mittlerweile ist die Gruppe auf fünf Mitglieder angewachsen und sie treten vor allem bei Mittelalterfesten, Burgbelebungen Hochzeiten und mit der Historiengruppe "der Seehaufen" auf. "Es macht so viel Spaß live vor Menschen zu spielen und einen Hauch Mittelalter dabei zu versprühen", erzählt Spannnagel und Berenbold fügt hinzu: "Diese einfache Musik aus Dudelsackmelodien und Rhythmusinstrument erreicht die Menschen und lässt sie bereitwillig mitmachen." Dabei legen sie wert darauf, dass ihre Musik keinesfalls elektronisch verstärkt wird.

"Auf den Bühnen der großen Festivals wird man uns eher nicht sehen und hören", sagt Spannagel und lacht dabei. Für den gelernten Krankenpfleger ist der unmittelbare Kontakt zum Publikum wichtig: "Wenn man in den Augen der Menschen die Freude sehen kann, ist doch alles erreicht." Zusammen mit ihren Marktsackpfeifen – wie sie liebevoll ihre Dudelsäcke nennen – wird das Quintett am 1. Juli Hermann Zitzlsperger und seinen "Bermatinger Bilderbogen" musikalisch begleiten. Dazu erläutert Berenbold: "Es werden mit großformatigen Bildern Begebenheiten aus der Bermatinger Geschichte wie Moritaten vorgetragen und von uns untermalt."

Auftritte

Wer die Sueben erleben möchte, kann dies vom 25. bis 28. Mai auf dem Mittelaltermarkt in Unteruhldingen tun. Dort werden sie zusammen mit dem Seehaufen ihr Lager aufschlagen und das Lagerleben musikalisch beleben. Am 16. und 17. September sind sie beim großen Mittelaltermarkt anlässlich des 1200. Stadtjubiläums in Markdorf dabei. Zusammen mit Gauklern, Marketendern und gewandetem Volk werden sie Markdorfs Gassen in mittelalterlichem Glanz erscheinen lassen.

Informationen im Internet: