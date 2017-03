Bermatingen Kulturkessel startet mit Schwung in die neue Saison

Markt, Musik, Kabarett: Der Verein Kulturkessel konnte bei seiner Hauptversammlung eine ausgeglichene Bilanz ziehen und zuversichtlich auf die Termine für das laufende Jahr blicken.

"Ausgeglichen" lautete das Fazit von Andreas Nadig, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, und Kassierer Wolfgang Bumüller bei der Jahresversammlung des Vereins Kulturkessel für 2016. Die Gruppe "Dicke Fische" zog rund 110 Besucher ins Klavierzimmer, wobei man hier an räumliche Grenzen stieß. Ein erwähnenswertes Defizit habe es nur nach dem Auftritt der "Schrillen Fehlaperlen" gegeben – trotz vieler Besucher. Mit den Einnahmen aus den Kunsthandwerkermärkten können die Mitglieder jedoch finanzielle Lücken ausgleichen.

So verzeichnete der Kassierer letztendlich auch ein kleines Plus. Die seit Kurzem geltende Regel, statt 50 Cent einen Euro Eintritt für die Märkte zu erbitten, werde von den Besuchern akzeptiert. Der Betrag – meist zwischen 700 und 800 Euro – wird jeweils gespendet. Nach dem Besuch beim Gesundheitsamt stellten die Mitglieder fest, dass sie bereits die Vorschriften zur Vermeidung von Infektionen durch Lebensmittel beachten. Über die Termine fürs laufende Jahr informierte Reinhold Hug. Er dankte allen Mitgliedern, die den Verein lebendig hielten sowie der Gemeinde für die gute Zusammenarbeit, die sich auch im gemeinsamen Kino-Event mit Livemusik ausdrücke. Bürgermeister Martin Rupp erwiderte den Dank und freute sich hier über steigende Besucherzahlen. Am Sonntag, 19. März, lädt der Verein zum 23. Ostermarkt von 11 bis 17 Uhr ins Dorfgemeinschaftshaus ein. Kunsthandwerker bieten Dekoration und andere Geschenke an. Kabarett am Klavier präsentiert mit augenzwinkernder Weisheit Johannes Kirchberg am Samstag, 25.

März, und am Samstag, 8. April, können sich die Besucher auf ein Wiedersehen mit "Two Souls" freuen. Mit einer Rock- und Pop-Party begleitet die Blues-Rock-Band "Rolling Bones" am Donnerstag, 30. April, das Publikum in den Mai. "Acoustic Affair" bietet Pop-Soul mit Anleihen aus dem Blues und Jazz sowie Ohrwurm-Charakter am Samstag, 20. Mai. Zum Abschluss des kulturellen Halbjahres laden Gemeinde und Kulturkessel zum Open-Air-Kino mit der Jazz-Band der Musikschule Markdorf und dem Film "Tschick" von Faith Akin ein.

Zum Verein

Der Vorstand des Vereins Kulturkessel besteht aus Andreas Nadig, Wolfgang Bumüller, Reinhold Hug, Jan Kuhle und Ralf Gutemann. Die Veranstaltungen und Treffs finden in den Vereinsräumen im Alten Kindergarten/Dorfgemeinschaftshaus statt. Informationen zu den aktuellen Terminen gibt es im Internet unter www.kulturkessel.de