"Wie früher, nur besser": Kabarettist Johannes Kirchberg gastiert im Kulturkessel in Bermatingen.

Jupp-ti-di-dele-dum-tu-tup-dö. Oder so ähnlich. In jedem Falle klingt's lustig, was der Mann im orangefarbenen Anzug da so melodiös singt. Der Mann ist Kabarettist Johannes Kirchberg und zu Gast im Bermatinger Kulturkessel. Er singt von 27 nackten Jungfrauen, die tanzen. Eine Reihe wohl links, die andere dann rechts – und eine bleibt übrig, weil zwei Mal 13 bekanntlich 26 macht. Was aber nichts macht. Wer will da schon gründlich nachzählen vor lauter Hingucken, bei soviel holder Anmut, wenn 27 nackte Jungfrauen grazil tänzelnd eine Kiste tragen. Überm Kopf, wie der Orangene mit eleganter Geste andeutet. Jupp-ti-di-dele-dum-tu-tup-dö. Er selbst nun, er hat wenig davon. Liegt er doch zu Häupten der stemmenden Maiden – in der Kiste, seinem Sarg. Fest verschlossen mit 52 Nägeln, wertig, stabil, fast wie für die Ewigkeit.

Und das muss ihm erst einmal jemand nachmachen. Ein Lied über die Sepulkral- oder Bestattungskultur, über die Kunst des Sterbens, oder besser: des Abschied-Nehmens. Eben dort, wo es den Allermeisten die Sprache verschlägt, da textet Johannes Kirchberg, so heißt der Mann im orangenen Anzug, ein Lied, das seine Zuhörer lauthals lachen lässt. Und das nicht nur beim beständig wiederkehrenden Jupp-ti-di-dele-dum-tu-tup-dö. Nein, die Heiterkeit entsteht schon bei den abgewandelten Werbeslogans. "Wohnst du noch oder stirbst du schon?" Oder: "Auf diese Grabsteine können sie bauen." Und so weiter und so fort – quer durch die großen Marken und ihre Botschaften.

Nett, auch sehr verbindlich gelächelt hat Kirchberg, als er sein Bestattungslied einfädelte. Er bekannte Skrupel, sprach von Pietät. Umso frecher dann sein Verballhornen. Apropos: Durchaus ruppig geht er mit dem neuen US-Präsidenten um. Fragt mit naiv emporgezogenen Brauen, warum Trump wohl stets so eine derart lange Krawatte trägt. "Ob der was zu verbergen hat?" – Kunstpause, "etwa Dreck am Stecken?"

Ansonsten schaut Kirchbergs Programm eher auf die private Seite des Lebens. Spricht von der Ehefrau Lisa – und den vielen Missverständnissen, die sich aus der kommunikativen Kluft zwischen Männern und Frauen ergibt. Die einen verstehen miss, die anderen sagen, was aber anders gemeint sei, diagnostiziert Kirchberg. Ein Stück weit lösen lasse es sich durch die Musik. Denn gesungen klinge manches anders, als in trockner Prosa daher gesprochen. Stimmt! Vor allem wenn einer so trefflich singen und musizieren kann.