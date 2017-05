Bermatingen Kleine Besetzung, großer Klang

Acoustic Affair begeistern mit ihrer Spielfreude im Bermatinger Kulturkessel

Bermatingen (jmh) Ganze acht Jahre ist es her, dass Acoustic Affair im Bermatinger Kulturkessel zuletzt auftraten. Doch sie scheinen gereift zu sein. Auf der kleinen Bühne des Klavierzimmers waren vier authentische Musiker zu sehen, die mit ihrem Spiel ihr Publikum zu erreichen wussten. Ihrem Konzept der einfachen Besetzung sind sie jedenfalls treu geblieben. Martin Ibele an den Drums, Wolfgang Müller virtuos am Piano, Thomas Riehter verspielt am Saxophon und Caroline Wetzel mit ihrer klaren und samtigen Stimme. Schnell haben sie sich den Raum erobert – Widerstand war auch nicht wirklich zu erwarten – und begeisterten mit ihren Interpretationen großer Lieder. Schlichtheit ist genau das, was sie ausmacht, mit wenig instrumentalem Aufwand bekannten Pop- und Soulklassikern ein neues Gewand zu geben, ohne sie dabei zu verändern. Im Repertoire dabei hatten sie Amie Winehouse, Donna Summer, Lauren Hill und Aretha Franklin. Dafür gab es immer wieder Applaus und Begeisterung aus dem Publikum.

Und wenn Caroline Wetzel einfach mal die Augen schloss, um ihren Bandkollegen zuzuhören, teilte sie diese Freude mit den anderen Konzertbesuchern im Raum. Thomas Riether beherrscht sein Saxophon wie kein zweiter. Seine Soli, die er immer wieder einfließen ließ, klingen gefühlvoll und gleichzeitig gekonnt. Und sie können auch richtig aufdrehen, mit Kate Yanais "Summer dreaming" legten sie die Sehnsucht ihrer Zuhörer nach Sommer und Sonne offen zu Tage.

Interessanter Weise ist gerade dieses Lied, wie Wetzel erzählte, auch das beliebteste auf ihrem Youtube-Channel. Geradezu frenetisch wurde es, als die ersten Töne von Ray Charles "Hit the road Jack" erklangen und das Publikum kurzerhand den Part des Refrains übernahm: Ein toller musikalischer Höhepunkt an diesem Abend. Nach zwei äußerst kurzweiligen Stunden und der einen und anderen Zugabe verabschiedete sich Acoustic Affair von der Kulturkessel-Bühne, doch sie ließen einen spürbaren Hauch von Hoffnung zurück, dass bis zum nächsten Auftritt nicht wieder acht lange Jahre vergehen werden müssen.