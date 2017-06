Bermatingen Kinderbetreuung in Bermatingen wird teurer

Kinderbetreuung in Bermatingen wird teurer

Die Gebühren für Kindergartenplätze steigen für das Jahr 2017/2018 um acht Prozent. Darüber wurde am Dienstagabend im Gemeinderat informiert.

Bermatingen (jmh) Die vier Trägerkirchen der Kindergärten in der Gemeinde – die evangelischen Landeskirchen von Württemberg und Baden sowie die Erzdiözese Freiburg und die Diözese Rottenburg – sowie die kommunalen Landesverbände haben sich auf eine Erhöhung der Elternbeiträge von acht Prozent im Kindergartenjahr 2017/2018 geeinigt.

Grund für diese Anhebung ist der Tarifabschluss von 2015 für das Personal der Kinderbetreuungseinrichtungen. Dieser Abschluss brachte zwar teilweise erhebliche Verbesserungen für die Angestellten mit sich, muss jedoch zu einem Teil durch steigende Elternbeiträge mitgetragen werden. Bisher war eine jährliche Erhöhung von drei Prozent ausreichend, um die normalen tarifbedingten Steigerungen der Personalkosten aufzufangen.

Für das Kindergartenjahr 2018/2019 gilt dann wieder die übliche dreiprozentige Steigerungsrate. In Zahlen ausgedrückt heißt das für die Eltern der Kinder in Ahausen und Bermatingen, dass die Betreuungsgebühren bei einer Ein-Kind-Familie von 103 auf 111 Euro beziehungsweise bei einer Zwei-Kinder-Familie von 78 auf 84 Euro steigen werden.

Gaby Streif, Leiterin des Bermatinger Kindergartens, kann die Auswirkungen noch nicht richtig abschätzen: "Ich denke, die meisten Eltern wissen noch gar nicht, dass das auf sie zukommt. Hoffentlich wird es einige nicht zu hart treffen." Ab dem 1. September 2018 steigen die Gebühren dann auf 114 Euro bei einem Kind in der Familie und 87 Euro bei zwei Kindern.

Der Gemeinderat nahm in seiner Sitzung am Dienstag von der Ankündigung Kenntnis, hatte darüber aber nicht abzustimmen. Laut Kindergartenvertrag ist für die Festsetzung der Kindergartengebühren die Kirchengemeinde als Träger der Kindergärten in Ahausen und Bermatingen zuständig. Sofern die Kirchengemeinde die Höhe der Gebühren nicht entsprechend der Vorgaben der Trägerverbände festsetzen sollte, wäre eine Zustimmung der Gemeinde erforderlich.

Die Gebührenübersicht im Internet: