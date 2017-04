Bermatingen Jugend erhält mehr Mitbestimmung beim SV Bermatingen

Die Generalversammlung des SV Bermatingen hat ihren Vorstand teils neu gewählt. Diskussionen um die neue Tribühne mit Vereinsheim bestimmten die Zusammenkunft.

Neuwahlen des kompletten Vorstands, außer des Vorsitzenden Klaus Gommeringer, sowie zum Teil scharfe Diskussionen über die neue Tribünenanlage mit Mannschaftskabinen und einem Vereinsheim sowie eine zahlenmäßige Erhöhung der Jugendvertreter im erweiterten Vorstand standen im Mittelpunkt der Generalversammlung des SV Bermatingen am Freitagabend im Vereinsheim. Außerdem gab es zahlreiche kleinere und größere Ehrungen.

Gommeringer berichtete, dass er einen Anruf des Südbadischen Sportbunds erhalten habe und die Nachricht, dass es eine Förderung für die neue Flutlichtanlage und die Zäune geben werde. Außerdem sei ein neuer, großer Rasenmäher angeschafft worden. "Eine Riesenaktion", sagte Gommeringer, weil erst das Tor der Garage ausgetauscht werden musste, um ihn abstellen zu können. Unter Verschiedenes beziehungsweise Anträgen kam es zu Diskussionen. Jugendleiter Karsten Küpfer hatte den Antrag gestellt, die Zahl der Beisitzer aus dem Jugendbereich im erweiterten Vorstand von einem auf drei zu erhöhen. Er begründete dies mit dem Argument, dass rund 130 von etwa 430 Vereinsmitgliedern Jugendliche seien. Er beantragte eine Satzungsänderung, die aber nach Ansicht des Vorstands nicht nötig ist, sondern nur die Wahl bei der Hauptversammlung der Jugendabteilung mit Bestätigung bei der Generalversammlung des Vereins. Hintergrund war dabei auch, dass die Jugendabteilung das notwendige neue Vereinsheim an der jetzigen Stelle will, der Vorstand mit großer Mehrheit allerdings eine neue Tribünenanlage mit Mannschaftskabinen und einem Vereinsheim im Anbau an die neue Gymnastikhalle anstrebt.

Dabei fällt allerdings einer von vier Plätzen weg.

Unter anderem Thomas Frick, stellvertretender Vorsitzender, war zwar wie alle anderen auch, mit einer Erhöhung der Vertreter der Jugendabteilung einverstanden, wies aber die Kritik einer mangelnden Beteiligung an dieser Entscheidung scharf zurück. Denn auch mit drei Jugendvertretern wäre die Entscheidung so gefallen. Gommeringer stellte die aktuelle, vorläufige Planung vor. Allein kann der Verein diese nicht stemmen. Neben einer Zusammenarbeit mit dem Tennisverein und Geld aus dem Sportförderprogramm der Gemeinde soll jetzt ermittelt werden, was der Südbadische Sportbund bereit ist, an Förderung einzubringen. Schriftführerin Angela Homburger trug die zahlreichen Aktivitäten des Vereins im vergangenen Jahr vor. Sportlich stieg die 1. Mannschaft von der Bezirksliga in die Kreisliga A, Staffel 3. ab. Die 2. Mannschaft spielt in der Kreisliga B, Staffel 4. Jugendleiter Küpfer berichtete von der Saison 2015/2016, in der die Jugendabteilung mit elf Mannschaften mit sehr unterschiedlichen Erfolgen am Spielbetrieb teilgenommen habe. In diesem Jahr spielen zehn Mannschaften. 18 Trainer und Betreuer sind in der Jugend ehrenamtlich tätig. Außerdem gibt es sieben Schiedsrichter.

"Bisher musste der SV Bermatingen jedes Jahr in den Ausgleichstopf bezahlen, weil wir nicht genug Schiedsrichter hatten. Dieses Jahr haben wir erstmals Geld zurückgekriegt", erläuterte Gommeringer. Kassierin Birgit Gohm stellte ihren Kassenbericht vor, der, wie Karl Volz als Vertreter des Bürgermeisters es beschrieb, beweise, dass beim SVB viel Geld reinkomme, aber auch enorm viel wieder ausgegeben werde. Entlastung und Neuwahlen waren problemlos.

Vorstand und Ehrungen

In den engeren Vorstand wurden turnusmäßig gewählt: der stellvertretende Vorsitzende Thomas Frick, die neue Schriftführerin Insa Segert und Kassiererin Birgit Gohm. Bestätigt wurde Jugendleiter Karsten Küpfer. Vorsitzender Klaus Gommeringer ist noch mindestens ein Jahr im Amt. Geehrt für langjährige Mitgliedschaft wurden mit der Nadel in Gold Franz Kutter sen. und Manfred Homburger, in Silber Alfons Müller, Thomas Maier und Germar Heusel.