Bermatingen Jubelfrohe Narren beim Eröffnungsball der Bärenzunft

Die Bärenzunft hatte zum Eröffnungsball gerufen und alle kamen. Dabei fand der neue Freitagstermin bei den Narren großen Gefallen.

Die badische Ballsaison in Bermatingen ist eröffnet. Viel Aufmerksamkeit erfuhr die Bärenzunft bei ihrem Eröffnungsball im Dorfgemeinschaftshaus am Freitagabend. Für die Organisationsgilde um Zunftmeister Alfons "Fone" Müller war es ein voller Erfolg: "Dass wir den Termin von Samstag auf Freitag gelegt haben, war die richtige Entscheidung. Super viele Leute, die super gut drauf sind." Alle waren sie gekommen, der Cowboy, die Fitness-Lady, der Froschkönig, diverse Teufel, etliche Piloten, der Kobold, die "lieblich-bärtige" Jungfer und, und, und. Ausgelassen, närrisch und jubelfroh feierte die Menge zu den Partykrachern des DJ-Sound-Teams aus Uhldingen-Mühlhofen, das auch in diesem Jahr Musik und Lichtshow passend kombiniert hatte.

Den Showreigen eröffneten nach guter alter Tradition die anmutigen Damen der Zunftgarde mit einer stimmigen Tanzeinlage. Es folgte der Fanfarenzug aus Brochenzell, der in seiner neuen Kostümierung einer normannischen Heerschar allein schon optisch ein prächtiges Bild darbot. Vier Lumpenkapellen sollten noch folgen und unaufhörlich für ein Ansteigen der Stimmung sorgen. Die Wikinger aus Neufrach und die Uhldinger Hippies gaben ordentlich Gas und spielten, was die Instrumente hergaben. Fötzles Brass spielten mit ihrer Menge nach Belieben und ließen sie mal in die Hocke gehen, oder in rhythmischen Bewegungen durch den Saal jucken. Die Narren feierten die Musiker frenetisch. Ein ums andere Mal fegte eine Jubelarie durch den Saal. Selbst die Frage nach dem ungewöhnlichen Namen Fötzles Brass bekam eine Antwort. "Fötzle kommt von Fetzen und ist nur ein anderes Wort für Lumpen.

So einfach ist das", erklärte Dominik Wielath und fügte lachend hinzu: "Für das, was die Leute in ihrem Kopf daraus machen, können wir nun wirklich nichts." Den Abschluss bildeten die Lokalmatadoren der 08/15-Band in ihrem roten Mountydress. Sie stammen aus Bermatingen und durften ihren Heimvorteil auskosten. Gemeinsam mit der Menge drehten sie nochmals richtig auf und verwandelten das Dorfgemeinschaftshaus in ein Tollhaus der ausgelassenen Stimmung. "Boah, ist das gut hier, hier geht richtig ab. Die Stimmung ist sensationell", fasste Desiree Stocker aus Salem den Abend zusammen und Dennis Schmitt aus Markdorf ergänzte: "Richtig gute Party, keine stressigen Leute, viele gute Kostüme und super Musik. Läuft."