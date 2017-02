Bermatingen Jahresprogramm 2017: Dorfrundgang aus Künstlersicht

Der Touristischer Arbeitskreis in Bermatingen stellt sein Jahresprogramm für 2017 vor. Wanderungen auf Premiumwegen, Spaziergänge für Kunst-Interessierte oder ein Tanznachmittag sind nur einige Punkte des vielseitigen Veranstaltungskalenders.

Veranstaltungs- und erlebnisreich wird es auch 2017 im Bermatinger Kulturkalender zugehen. Der Touristische Arbeitskreis, unter Leitung von Gemeindemitarbeiterin Sarah Berenbold, hat ein Programm zusammengestellt, das Genüssliches, Aktives und Handwerkliches zu bieten hat. "Die Veranstaltungen waren im vergangenen Jahr wirklich gut besucht und darauf wollen wir aufbauen", so Berenbold. Sehr erfreut ist das Gremium darüber, dass Hermann Zitzlsperger mit drei Themen-Spaziergängen dabei sein wird. Bereits am 6. Mai nimmt er die Besucher auf einen Gang durch Bermatingen, wie es der Künstler Erich Kaiser sah. Kaiser zeichnete etliche Ansichten des Dorfes und Zitzlsperger sucht an dem Spaziergang diese Plätze und Winkel auf. Am 1. Juli geht es auf eine Reise in die Geschichte Bermatingens. Auf großformatigen Bildern werden Episoden, Bräuche und Ereignisse in Form von moritatenähnlichen Wechselgesprächen, eine szenische Darbietung, in der das Publikum direkt angesprochen wird, vorgetragen. Unterstützt wird das ganze musikalisch von den mittelalterlichen Spielleuten "Die Sueben". Am Tag des offenen Denkmals, am 10. September, dreht sich diesmal alles um "Macht und Pracht".

Mit Bodenseeguide Monika Müller geht es am 13. Juni auf Genuss- und Naturerlebnistour auf den Premiumwanderweg und am 11. August zu einer Kräuterwanderung durch die sommerlichen Obstwiesen. Fest verankert im Veranstaltungskalender sind die beliebten Weinproben und -wanderungen des markgräflichen Weinverkaufs. Ganze fünfmal wird Ulla Neumann die Pforten ihrer Töpferwerkstatt im August öffnen. Bei ihr darf man sich am Modellieren mit Ton versuchen. Das Angebot richtet sich an Kinder, als auch an Eltern. Wegen der begrenzten Plätze wird eine frühe Anmeldung empfohlen. Wer während des Torkelfests gerne die Kellerei im Weingut Dilger besichtigen möchte, bekommt dazu am 6. August die Gelegenheit. Dann nimmt Winzermeister Mathias Dilger seine Gäste mit und gibt Wissenswertes über den Wein und seine Herstellung preis.

"Wir sind Menschen wie Ulla Neumann und Mathias Dilger wirklich sehr dankbar, da sie ihre Türen zu Hause öffnen und so viele Menschen an der Gemeinde teilhaben lassen", betont Berenbold. Mit der Gewerbemeile, der Open-Air-Kino-Nacht, dem Tanz im Herbst und dem Apfelmenü mit Lesung stehen in diesem Jahr vier Großveranstaltungen an, die sicherlich wieder viele Besucher nach Bermatingen und Ahausen bringen werden. Dazu Berenbold: "Auf diese Termine freue ich mich sehr, zumal bei der Kino-Nacht diesmal "Tschick" gezeigt werden wird", und sie ergänzt: "Außerdem wird der eine und andere Termin sicherlich noch dazu kommen, da bin ich mir sicher."

Veranstaltungen 2017

6. Mai, 16 Uhr , Treffpunkt Rathaus: "Wie der Künstler Erich Kaiser Bermatingen sah", Spaziergang mit Hermann Zitzlsperger

