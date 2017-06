Mitglieder von Jack Russel’s Halsbänd aus Ahausen sprechen über ihre Ambitionen beim Finale des SWR4-Blechduells.

Es sind nur noch wenige Stunden bis zum Finale in Dormettingen, wie ist die Stimmung in der Band?

Maurice Parent: Auf jeden Fall euphorisch, obwohl die zwei Wochen seit dem Vorentscheid einem schon etwas lang vorkamen.

Nicolai Zimmermann: Wir hatten eine gemeinsame Probe, die spontan und richtig erfolgreich war.

Mario Buschle: Wir haben noch etwas an den Stücken gefeilt und hier und da eine kleine Überraschung eingebaut.

Mit welcher Erwartungshaltung fahren Sie zum Finale?

Mario Buschle: Wir werden alles geben um zu gewinnen, das ist mal klar.

Michael Buschle: Also unter den Top drei zu landen, wäre schon unser Wunsch.

Wie schätzen Sie die anderen Bands ein?

Maurice Parent: Fezzmo aus Stuttgart werden sicher ganz oben mitspielen, die sind was ganz anderes.

Inwiefern?

Alexander Jauch: Die haben einen ganz eigenen Brass-Sound entwickelt, mit Balkan-, Klezmer- und Gypsyelementen.

Michael Buschle: Aber auch die Cobrass aus Donaueschingen sind stark.

Werden Sie mit denselben Stücken wie beim Vorentscheid in Wangen antreten?

Maurice Parent: Ja, das werden wir, das hat man uns so geraten, weil unser "90er-Medley" und "Hey Jude" ja auch fleißig auf SWR4 im Radio gespielt wurden und diese beiden Lieder man von uns jetzt kennt.

Inwieweit wird es für den Sieg entscheidend sein, ob man bei den Stücken eher klassisch oder modern aufgestellt ist?

Nicolai Zimmermann: Das ist schwer zu sagen, auch eine klassische Besetzung mit dem "Südböhmischen Traum" kann genauso überzeugen, wenn sie gut ist.

Maurice Parent: Aber es spielt schon eine Rolle, was man während des Auftritts auf der Bühne zeigt, also Showelemente und Dynamik begeistern einfach intensiver meiner Ansicht nach.

Als Siegpreis winkt ein Auftritt beim Woodstock der Blasmusik in Österreich – gleich am nächsten Abend. Sind sie darauf vorbereitet?

Nicolai Zimmermann: Was das Moschfest bei uns in Ahausen angeht, haben wir einen Notfallplan.

Unabhängig vom Ausgang des Blechduells: Wie soll es danach mit Jack Russel's Halsbänd weitergehen? Weiterhin an den Wochenenden in der Bodenseeregion auftreten oder auch mal in die weite Welt hinaus?

Mario Buschle: Das was kommt, aber natürlich werden wir noch häufiger hier bei uns in der Bodenseeregion zu sehen und hören sein.

Maurice Parent: Aber wir werden auch den einen und anderen Auftritt in der restlichen Republik haben, das steht auch schon fest.



SWR4-Blechduell

Am Freitag um 19 Uhr startet in Dormettingen das große Finale des SWR4-Blechduells. Sechs Bands aus Württemberg und Baden haben sich für das Finale qualifiziert, darunter die Jack Russel's Halsbänd aus Bermatingen-Ahausen. Die Bandmitglieder sind Nicolai Zimmermann, Benedikt Wieland, Maurice Parent, Oliver Schwägli, Alexander Jauch, Mario und Michael Buschle, Dominik Sauter, Christoph Wehrle, und Tobias Kretzdorn. Die zehn jungen Musiker wollen die Jury und das Publikum überzeugen, dass sie den Titel "Mitreißendste Blasmusikband des Landes" verdienen.

Darüber hinaus bietet sich dem Blechduell-Gewinner die Chance, auf dem "Woodstock der Blasmusik" im österreichischen Ort im Innkreis neben den angesagtesten Blas- und Brassmusikbands aufzutreten. Die sechs Finalisten sind ab 20 Uhr nacheinander auf der Bühne, live im Radioprogramm von SWR4 Baden-Württemberg und im Live-Stream im Internet zu erleben.