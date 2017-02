Bermatingen In Bermatingen laufen die Hochzeits-Vorbereitungen

Die Trauung der Narreneltern "Hemmes" (Thomas Frick) und "Andrea" (Andreas Müller) ist der Höhepunkt der Dorffasnet.

Bei der Bärenzunft Bermatingen laufen die Vorbereitungen für das Großereignis "Bermatingen traut sich" auf Hochtouren. Der diesjährige Höhepunkt ist die Narrenhochzeit des neuen Narrenelternpaares "Hemmes" (Thomas Frick) und "Andrea" (Andreas Müller). Beim Katakombenball der Familie Mutter, vor zwei Jahren, nahm alles seinen Anfang. Dort fanden sich die beiden und kamen zu der Einsicht, dass die Bindung nur mit einer offiziellen Trauung vom Glück beschienen sein wird.

Die letzte Narrenhochzeit liegt in Bermatingen schon sehr lange zurück: "Ich kann es jetzt nicht genau sagen, wie lange das schon her ist, aber sicherlich 15 bis 20 Jahre", so Zunftmeister Alfons "Fone" Müller. Bis 2015 bildeten Margret Merk und Hildegard Kläsle das Narrenelternpaar. Wobei Kläsle fast 20 Jahre den Narrenvater gab. Margret Merk sprang 2011 für Narrenmutter Rudi Schwarz ein, da dieser sich aus gesundheitlichen Gründen zurückzog. Eine Narrenhochzeit ist für Bermatingen durchaus ein seltenes Ereignis, denn nicht alle Narrenelternpaare in der Geschichte der Zunft haben sich vor den Traualtar begeben. Daher wünscht sich Zunftmeister Müller viele Hochzeitsgäste aus nah und fern, die das Hochzeitpaar zur Trauung begleiten wollen.

Ganz wie es sich für die heutige Zeit gehört, wird es sowohl eine standesamtliche, als auch eine kirchliche Trauung geben. "Am Schmotzigen bringen wir nach der Erstürmung des Rathauses Noch-Bürgermeister Martin Rupp dazu, die beiden zu trauen", kündigt Müller an. Hochfeierlich wird es dann am Fasnetsunntig, dann geht es ab 14.30 Uhr im großen Umzug einmal durch das ganze Dorf, um schließlich im Dorfgemeinschaftshaus die kirchliche Hochzeit des Narrenelternpaares zu zelebrieren und – dem Anlass entsprechend – zu feiern.

Bereits 2015 wurde in Ahausen besonders groß gefeiert, denn da gaben sich Cornelia Päster und Gabi Sutter als Narrenmutter Luise und Narrenvater Graf Grafensteiner das Ja-Wort. In Ahausen waren die Figuren der Narreneltern seit 1998 unbesetzt geblieben.