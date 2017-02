Bermatingen "Hägle & Kollege" meldet Insolvenz an

"Hägle & Kollege" meldet Insolvenz an

Nach einem teuren Hallenneubau ist der Hersteller von Dreh- und Frästeilen in finanzieller Schieflage

Die Firma "Hägle & Kollege" mit Sitz an der Ziegeleistraße in Bermatingen hat am Amtsgericht Konstanz ein Insolvenzverfahren beantragt. Das teilte die vertretende Kanzlei Fröhlich und Hezel aus Friedrichshafen mit. Wie der dort beschäftigte Insolvenzsachbearbeiter Moritz Jehle auf SÜDKURIER-Anfrage mitteilte, sind Arbeitsplätze oder Aufträge davon aber nicht beeinträchtigt: "Es sollen alle Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz behalten" und "der Geschäftsbetrieb läuft vollständig weiter". Grund für die Insolvenz sei der Neubau einer Halle, der deutlich teurer ausfiel als geplant. Das habe den Hersteller von Dreh- und Frästeilen für den Maschinenbau sowie die Luft- und Raumfahrtindustrie in Schieflage gebracht.

Dabei geht es konkret um eine Produktionshalle mit Bürogebäude und Betriebsleiterwohnung, deren Bau 2014 genehmigt und im Frühjahr 2015 begonnen wurde. Dafür standen nun 350 000 Euro mehr auf der Rechnung, die daraus resultierende Liquiditätslücke des Unternehmens beläuft sich laut Jehle auf 250 000 Euro. Seit Anfang des Jahres befinde sich das Unternehmen in einer vorläufigen Insolvenz, wodurch der Staat für Januar, Februar und März die Löhne der 16 Mitarbeiter übernimmt. Ab der Insolvenzeröffnung, die für den 1. April geplant ist, befindet sich "Hägle & Kollege" dann in einer Insolvenz mit Eigenverwaltung – das bedeutet, dass die Geschäftsführung ihre Verfügungsgewalt behält. Dann müssen auch die Gehälter wieder aus der Firmenkasse beglichen werden, was aber laut Jehle kein Problem ist.

Da das Unternehmen gut aufgestellt sei, geht Jehle nur von einem sechsmonatigen Sanierungsprozess aus. Während dieser Zeit soll mit Gläubigern eine Quote vereinbart werden, was einem Nachlass auf die Schuldensumme entspricht. So könne "Hägle & Kollege" sich von Schulden lösen, die durch den Hallenneubau entstanden sind.

Das inhabergeführte Unternehmen wurde vor rund 40 Jahren in Bermatingen gegründet und saß erst an der Buchbergstraße, 1980 folgte der Umzug an die Ziegeleistraße. Zu den prominenten Kunden des Unternehmens zählt unter anderem Airbus.