Bermatingen Grundschüler lernen Hiphop-Moves

Viertklässler der Grundschule Bermatingen haben einen Vormittag lang Tanzen zu Hiphop-Musik gelernt.

Rhythmus, Taktgefühl und Spaß sind angesagt, wenn Jose Espinosa, Tanzpädagoge und Physiotrainer aus Salem, sich mit den Viertklässlern der Grundschule Bermatingen im Gymnastikraum der Turnhalle trifft. Einen Vormittag lang werden emsig und konzentriert die einzelnen Tanzschritte einstudiert. Schon nach gut einer Stunde können die Schüler in der großen Spiegelwand ihre Fortschritte mitverfolgen. Mit jedem Mal wird es ein wenig synchroner. Genau das ist es, worum es Espinosa geht: "Die Kinder sollen zum einen Spaß am Tanzen bekommen und zum anderen durch die Erfolge positive Bestätigung erhalten." Zudem können die Kinder auf diese Weise ihren sportlichen Horizont erweitern und mal was neues kennenlernen. "Wenn am Ende die Choreografie bei allen 1a sitzt, ist das für alle ein Supergefühl", sagt Espinosa.

Für Luca waren die Bewegungen einfach, Mia fand es schon recht schwer, hatte aber trotzdem eine Menge Spaß. Benni meint: "Ich fand es richtig cool, ich habe mich wie ein Weltmeister bewegt." Benjamin ist stolz auf sich und seine Leistung, denn "erst war es wirklich schwer, die Moves an der richtigen Stelle zu machen, aber dann hat es immer mehr Spaß gemacht". Leicht verschwitzt, aber total begeistert vom Tanzkurs ist Pauline: "Es macht super viel Spaß, aber es ist auch richtig anstrengend." Und für Julian war das größte Problem: "Eigentlich ist das alles ganz leicht, aber im Gehirn ist es voll anstrengend, immer im Takt zu bleiben."