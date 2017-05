Bermatingen Gewerbemeile erneut ein Erfolg  nächste Auflage im Jahr 2020

Bürgermeister, Organisatoren und Unternehmen ziehen ein positives Fazit zur Gewerbemeile.

Potenziale aufzeigen, Fachwissen präsentieren, darum ging es bei der Gewerbemeile am Samstag in Bermatingen. Das Konzept – Leistungsschau umrahmt von einem Unterhaltungsprogramm – ging vollends auf. Karl Volz, Leiter des Organisationsteams, äußert sich in einem Fazit: "Das dieses Jahr gebotene Unterhaltungsprogramm ist ja fast nicht mehr zu überbieten. Das hat begeistert." Daneben standen für ihn klar die Bermatinger Gewerbetreibenden im Vordergrund: "Alle, also die Unternehmen, Vereine und Organisationen, haben sich bestens präsentiert." Chris Rid und seine Stunt-Motorradshow hätten viele junge Leute angezogen.

Metzgermeister Gerhard Kutter ist ebenfalls sehr zufrieden mit der Meile. Für ihn haben alle ein gutes Bild abgegeben: "Das ist mittlerweile schon eine Mammutaufgabe, neben dem normalen Geschäft seinen Meilenstand und die Aktionen vorzubereiten." Andreas Bielewicz von der Sparkasse Salem-Heiligenberg empfindet das große Interesse der Besucher an den Betrieben als Erfolgszeichen: "Die Leute konnten mal sehen, was alles hier in Bermatingen geboten wird. Das ist doch gut für uns alle." Ihm ist der hohe Stellenwert der Filiale bewusst. "Wir werden auch künftig mit Personal und Geldautomat vertreten sein", sagt Bielewicz. Auch Bürgermeister Martin Rupp findet klare Worte: "Ich bin mit dem Verlauf der Gewerbemeile hochzufrieden. Unsere Unternehmen haben sich hervorragend präsentiert und auch das Rahmenprogramm war sehr interessant, vielseitig und abwechslungsreich."

Im Bereich der Organisation sieht er aber auch Handlungsbedarf: "So eine Großveranstaltung ist eine Art lebender Organismus. Man wird bei jeder noch so guten Vorbereitung auf Kleinigkeiten stoßen, die verbessert werden können." Rupp dankt allen, die sich engagiert haben, nicht zuletzt allen Vereinen und Organisationen für das Rahmenprogramm. "Bermatingen ist bärenstark. Alles in allem würde ich sagen: Es war die bislang beste Gewerbemeile."

Nach der Meile ist vor der Meile. Wenn es nach Karl Volz geht, wird die nächste Gewerbemeile erst in drei Jahren stattfinden: "Wir haben mehr Erfolg, wenn wir bei dem Programm und Tombola-Preisen auf Qualität setzen. Das geht dann aber nicht alle zwei Jahre." Gerhard Kutter ist, im Hinblick auf den organisatorischen Aufwand, der gleichen Ansicht: "Ich mache lieber einen ordentlichen Stand mit einem tollen Speisenangebot, der auch optisch was hermacht." Gerade mit Blick auf die Kosten, "die 22 Mitarbeiter machen das ja nicht umsonst", so Kutter, ergebe der Dreijahresrhythmus mehr Sinn.