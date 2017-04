Am Samstag, 13. Mai, findet in Bermatingen wieder die Gewerbemeile statt. Im SÜDKURIER-Interview spricht Mitorganisator Franz Kutter über den aktuellen Stand der Vorbereitungen

Herr Kutter, Sie sind Mitglied im Orgateam für die Gewerbemeile. Wie ist denn aktuell der Stand der Vorbereitungen?

Im Endeffekt stehen die Teilnehmer ja bereits seit längerem fest. Zuletzt haben wir das Rahmenprogramm noch ausgearbeitet und komplettiert. Wir haben zum Beispiel noch Chris Rid mit seiner spektakulären Motorrad-Stuntshow gewonnen oder den Markdorfer Siggi Prawatschke, der mit seinen Oldtimern und den Meersburger Oldtimer-Freunden kommen wird. Damit haben wir als Publikumsmagnet auch ein kleines Oldtimertreffen auf der Meile. Wieder mit dabei ist auch der Eicher-Club Ahausen. Die Bermatinger und Ahausener Vereine sind mit der Bewirtung eingebunden, und die Standorte für die Teilnehmer stehen ebenfalls schon fest. Tradition hat bei uns natürlich auch das Gesundheitszelt mit rund 15 Selbsthilfegruppen und Akteuren rund um Gesundheitsthemen. Wie die sich auch dieses Jahr wieder bei uns engagieren, ist schon eine tolle Sache.

Wie viele Teilnehmer werden am 13. Mai mit dabei sein?

Wir haben wieder um die 50 Teilnehmer, darunter auch einige, die neu dabei sind.

Wird es auch wieder das Meilenbähnle geben?

Aber natürlich. Unser Meilenbähnle macht wieder der Eicher-Club, dessen Mitglieder wieder mit ihren Traktoren mit zwei Bähnle ihre Runden durch den Ort drehen. Unsere Besucher können auf der Markdorfer Straße dann wieder überall zu- und aussteigen.

Wann beginnt der Festtag und für wann ist das Ende vorgesehen?

Beginn ist um 9 Uhr, die offizelle Eröffnung und der eigentliche Programmbeginn dann um 10 Uhr. Um 10 Uhr wird von der Zimmerergilde auch wieder der Meilenbaum aufgestellt. Der gesamte Tag ist ja gewissermaßen eine Leistungsschau unserer Firmen in Bermatingen und Ahausen, und sowohl wir als auch die Firmen und Standteilnehmer haben ein umfangreiches Programm mit vielen Aktionen. Tagsüber wird außerdem auch der Musikverein Bermatingen im Ort aufspielen, von 10 Uhr bis gegen 14.30 Uhr am Nachmittag ist also auch Musik angesagt. Das Ende wird dann wie in den Vorjahren auch wieder gegen 17 Uhr sein, mit einem netten und gemütlichen Abschluss auf dem Weingut Dilger. Dort wird der Turnverein dann bewirten und der Musikverein Ahausen zu einer Art Feierabendhock aufspielen.

Solch ein großer Festtag will erst einmal organisiert sein. Wie viele Mitglieder hat Ihr Orgateam und wie beurteilen Sie im Rückblick die Zusammenarbeit?

Die Zusammenarbeit unter uns allen hat wieder reibungslos und bestens funktioniert. Jeder von uns hat ja seine eigenen Aufgabenbereiche, teils auch schon seit Jahren. Da hat sich Vieles auch auf eine bewährte Weise eingespielt. Wir sind sieben, acht Leute im Orgateam, vier oder fünf Mal haben wir uns getroffen. Hinzu kamen zwei größere Info-Veranstaltungen, mit denen wir in diesem Jahr aber schon sehr früh dran gewesen sind.

Ein gewisser Unsicherheitsfaktor war ja noch die von Ihnen wie zuletzt auch in 2014 gewünschte Straßensperrung am Meilentag. Wie sieht es damit aus?

Die Straßensperrung werden wir wieder haben. Die war uns auch sehr wichtig. Andernfalls wäre das Vergnügen für unsere Besucher doch sehr eingeschränkt. Das ging wieder über die Gemeinde, aber auch übers Regierungspräsidium. Ein intensiver Abstimmungsbedarf war da schon nötig. In den ersten Jahren der Gewerbemeile hatten wir die Sperrung ja noch nicht, aber so ist das nun eine deutlich entspanntere Situation.

Eine Verlosung wird es ebenfalls wieder geben?

Ja, wir haben auch wieder eine Verlosung, bei der unsere Besucher drei attraktive Hauptpreise gewinnen können. Insgesamt verlosen wir 20 Preise, ein Mitmachen lohnt sich also!

Die sechste Bermatinger Gewerbemeile im Überblick

Die sechste Gewerbemeile: Die Leistungsschau mit Aktionstag findet am Samstag, 13. Mai, von 9 Uhr bis 17 Uhr statt. Offizielle Eröffnung ist um 10 Uhr mit der Begrüßung durch Orgateamleiter Karl Volz und dem Stellen des Meilenbaums durch die Zimmermannsgilde. Um 10.30 Uhr wird Bürgermeister Martin Rupp seine Grußworte sprechen.

Die Leistungsschau mit Aktionstag findet am Samstag, 13. Mai, von 9 Uhr bis 17 Uhr statt. Offizielle Eröffnung ist um 10 Uhr mit der Begrüßung durch Orgateamleiter Karl Volz und dem Stellen des Meilenbaums durch die Zimmermannsgilde. Um 10.30 Uhr wird Bürgermeister Martin Rupp seine Grußworte sprechen. Das Programm: Es gibt eine Aktionsbühne und eine ganze Reihe von Präsentationen, darunter: Show-Block Tanzschule Dance and More auf der Bühne vor der Sparkasse mit Kindertanzen von zehn bis 14 Jahren, Zumba zum Mitmachen, einer Showgruppe und Vielem mehr; Afrotrommelgruppe, Sambagruppe "Masambary", Akustik-Trio "FunAcoustix"; Kawasaki-Motorrad-Stuntshow mit Chris Rid; Tanzgruppe des TV Bermatingen; Kinderflohmarkt; Traktor-Corso; Oldtimertreffen; Bläserklasse der Grundschule sowie die Musikvereine Bermatingen und Ahausen.

Es gibt eine Aktionsbühne und eine ganze Reihe von Präsentationen, darunter: Show-Block Tanzschule Dance and More auf der Bühne vor der Sparkasse mit Kindertanzen von zehn bis 14 Jahren, Zumba zum Mitmachen, einer Showgruppe und Vielem mehr; Afrotrommelgruppe, Sambagruppe "Masambary", Akustik-Trio "FunAcoustix"; Kawasaki-Motorrad-Stuntshow mit Chris Rid; Tanzgruppe des TV Bermatingen; Kinderflohmarkt; Traktor-Corso; Oldtimertreffen; Bläserklasse der Grundschule sowie die Musikvereine Bermatingen und Ahausen. Gesundheitszelt: 15 Selbsthilfegruppen und Akteure aus dem Gesundheitswesen stellen sich und ihre Arbeit vor, darunter auch der DRK und die Sozialstation.

15 Selbsthilfegruppen und Akteure aus dem Gesundheitswesen stellen sich und ihre Arbeit vor, darunter auch der DRK und die Sozialstation. Verlosung: 16.30 Uhr Ziehung der Lose der Tombola, rund 20 Preise gibt es zu gewinnen.

16.30 Uhr Ziehung der Lose der Tombola, rund 20 Preise gibt es zu gewinnen. Abschluss: Gegen 17 Uhr, ab etwa 18 Uhr Meilenabschlussparty auf dem Weingut Dilger.

Informationen im Internet: www.gewerbe-meile.de