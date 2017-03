Bermatingen Gelände von Schule und Bahnhof wird umgestaltet

Die Dorfmitte von Bermatingen erhält ein neues Gesicht: Bahngelände und Schulgelände werden für rund 1 Million Euro umgestaltet. Im Rahmen eines Workshops durften die Grundschüler vorschlagen, was sie sich für ihren neuen Schulhof wünschen.

Wer mit dem Zug nach Bermatingen kommt, erlebt Tristesse am Bahnhof. Verwilderte Sträucher, ein versteckter Fahrradständer und ein lieblos-öder Gleiszugang. Johann Senner vom Planungsbüro Senner aus Überlingen fasste den Eindruck folgendermaßen zusammen: "Für eine Adressbildung des Ortes nicht geeignet." In der jüngsten Gemeinderatssitzung trug Senner den Räten seinen Entwurf für eine Neugestaltung des Bahnhofsgeländes und des Grundschulgeländes vor. Der Entwurf ist in drei planerische Blöcke unterteilt: die Neugestaltung der Außenanlagen, die Straßensanierung sowie die Parkplatzumgestaltung.

Bereits seit 2005 ist im Gemeindeentwicklungsplan eine Überplanung der Fläche rund um den Bahnhof vorgesehen. Zu diesem Zweck erwarb die Gemeinde im vergangenen Jahr den Bahnhof und die anliegenden Parkplatzflächen von der Deutschen Bahn. Senners Entwurf sieht eine attraktive Gestaltung des Bahnhofsgeländes vor, mit einem gut einsehbaren Fahrradständer und dem Stellplatz für E-Autos mit Ladesäule. Carola Uhl (CDU) wünschte sich darüber hinaus eine Halteverbotszone, die den Bahnhofszugang freihält: "Sobald da mehr als zwei Autos halten oder warten, wird es dort sehr unübersichtlich." Der angrenzende Parkplatz soll einen wasserdurchlässigen Belag und Schatten spendende Bäume bekommen. Außerdem ist ein direkter Zugang zum Bahnsteig vorgesehen.

Optisch die größte Tragweite hat die Neugestaltung des Grundschulgeländes. Hier ist neben der Erweiterung des Wegenetzes vor allem eine Aufwertung der Spiel- und Freizeitflächen vorgesehen. Zu diesem Zweck veranstaltete das Büro Senner einen Workshop mit den Grundschülern. "Es war eine tolle Aktion, die Kinder haben sich sehr engagiert eingebracht und ihre Wünsche auf Bildern festgehalten, die richtig gut geworden sind", lobte Senner die Beteiligung der Kinder. In allen vier Jahrgangsstufen stand der Wunsch nach einer Seilbahn ganz oben auf der Liste. Weitere Wünsche waren eine Rutsche, Klettergerüst, Nestschaukel und ein Bolzplatz.

Grundschulrektorin Anja Weber freute sich über den Workshop: "Ich finde das wirklich klasse, dass man den Kindern zuhörte und sie mit in die Planungen einbezog." Auch der Wunsch vieler Eltern nach einem Spielbereich für Kinder unter drei Jahren soll umgesetzt werden. Darüber hinaus möchte Senner den alten Eingang des Schulhauses wieder freimachen und die Lehrerparkplätze in den linken Bereich des Bahnhofs verlegen. Hier könnte für ihn "ein interessanter Spielbereich entstehen". Um genau dort die Sicherheit der Schüler in Straßennähe zu erhöhen, sieht der Entwurf des Verkehrskonzepts für die Schulstraße eine Einbahnstraßenregelung Richtung Ahauser Straße vor. Zudem soll die Schulstraße als Spielstraße ausgewiesen werden. Dieser Vorschlag wurde sowohl von den Gemeinderäten als auch von Anja Weber begrüßt. Im Zuge dieser Maßnahmen soll auch der Fußweg in der Bahnhofstraße, der derzeit nur bis zum Ende des Grundschulgeländes reicht, bis zum Kindergarten verlängert werden.

Bürgermeister Martin Rupp war zufrieden mit dem Entwurf: "Die Pläne sind schön. Änderungen werden sicher kommen, am Ende ist alles eine Frage der Finanzierung." Der Gemeinderat stimmte einstimmig dem Entwurf zu und beauftragte das Büro Senner mit der weiteren Planung des Projekts. Außerdem einigte man sich auf die Einrichtung einer Planungsgruppe, in der Mitglieder aus jeder Fraktion, aber auch Vertreter der Schule sitzen werden. Im Mai möchten man am Tag der Städtebauförderung eine Infoveranstaltung ausrichten, um so die Öffentlichkeit einzubeziehen.



Ausblick

Im Frühjahr soll der Entwurf mit Schule und Gemeinde abgestimmt werden. Im Sommer könnte die Ausführungsplanung beginnen, im Herbst die Ausschreibung folgen. Baustart wäre im Frühjahr 2018. Bürgermeister Martin Rupp stellt aber die Umsetzung erster Maßnahmen bereits für den Herbst in Aussicht.

Sanierung und Umgestaltung der Straße: 340 000 Euro

Parkplatz: 300 000 Euro

Außenlagen: 470 000 Euro.

Wesentliche Elemente sind förderfähig, etwa aus dem Landessanierungsprogramm.