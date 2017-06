Bermatingen Funtag des Turnvereins bringt Hunderte in Bewegung

Gummstiefeweitwurf, Schubkarren-Rennen, Familienbiathlon: Beim Funtag des Turnvereins Bermatingen gab es vielfältige Möglichkeiten, in Bewegung zu kommen. Der spielerische Wettkampf mit kreativen Disziplinen kam prima an. Die Pausen waren mit vielfältigen Vorführungen gefüllt.

Spaß, spaßiger, Funtag: Der Namen, den der Turnverein Bermatingen seinem Mitmachtag für alle gegeben hat, erwies sich als richtig: Hunderte Aktive, darunter viele Familien, beteiligten sich gestern mit großem Spaß an Spiel und Sport an und in der Turnhalle Bermatingen. "Gemeinsam macht Bewegung Spaß" lautete der Untertitel – und auch der erwies sich als richtig. Im spielerischen Wettkampf gegen andere oder zusammen mit ihnen spürte man körperliche Anstrengung kaum und wurde man mit Glücksgefühlen belohnt.

"Ich hab alle Stempel", zeigt Mara stolz ihre Karte, auf denen ihr die Teilnahme an den einzelnen Stationen bestätigt wurde. Das Walking fand sie am anstrengendsten. "Aber ich wollte halt alle Stempel", sagt die Siebenjährige und fügt hinzu: "Alle Medaillen, die ich habe, sind vom Sportverein." Der Innen-Fun-Parcours und der Familienbiathlon haben ihr am besten gefallen. Das gemeinsame Tun stieß bei vielen auf positive Resonanz. Wie bei der achtjährigen Diana: "Ich finde so einen Tag gut, weil Große und Kleine mitmachen können und man einen kleinen Preis bekommt", sagt sie und meint den roten Turnbeutel, den jedes Kind mit kompletter Stempelkarte zum Schluss des Tages als Belohnung erhält.

Ausprobieren und austoben konnten sich die drei Generationen auf vielerlei Art. Sie hechteten beim Volleyball im Sand nach jedem Ball, balancierten über eine Slackline, bewältigten den Familienbiathlon mit Hindernis-Lauf und Schubkarrrennen, spielten Fußball, übten ihre Reaktionen in einem witzigen Test, fuhren Rad, walkten mit Hanteln, probierten sich im Stein- und Gummistiefel-Weitwurf, balancierten über Geräte in der Turnhalle, erklommen hochgestellte Gymnastikmatten, schlugen Purzelbäume und vieles mehr. Viele ließen sich die Gesichter bemalen, genossen die Vorführungen der Kampfkunst Shaolin Kung Fu und Geräteturnen und ließen sich in einem Mini-Workshop im Line-Dance unterweisen.

Die Pausen waren angefüllt mit vielfältigen Vorführungen. Junge und reifere "Turnermädels" zeigten unterschiedlichste Tänze zu Salsa-Rhythmen, Popsongs und einen Ausschnitt aus dem Musical "Cats". Eine Ahnung vom Flashmob, den die Teilnehmer beim Deutschen Turnfest in Berlin mitgetanzt hatten, bekamen die Zuschauer demonstriert, die auch gleich zum Mitmachen aufgefordert wurden. Der Hitze war jedoch das Sitzenbleiben auf den beschirmten Bänken geschuldet, so dass nur die Jüngsten die Bewegungen nachmachten. Ein Flasmob auf den aufgemalten Buchtsaben FUN beschloss den ereignisreichen und aktiven Tag.

Schließlich hatten die Besucher Spaß mit Andy King. "Elvis lebt!" konnte man sagen, wenn man die Augen schloss und dem Presley-Double nur zuhörte. Seine mitgereisten Fans in Petticoats sorgten für eine Reise in die Vergangenheit und einige riss es sogar von den Bänken, um Boogie zu tanzen. Spaßig war auch das Geständnis der Vorsitzenden Angelique Lerner, die sich als absoluten Elvis-Fan outete und die ihr Jugendzimmer mit einem Pappaufsteller ihres Idols geteilt hatte. Ein Extra-Song war ihr, neben einer weiteren Zugabe, dafür sicher.

Neben dem Ziel des Turnvereins – viele gemeinsam in Bewegung zu bringen – wurde auch die Absicht erfüllt, einen Einblick in sein breites Angebot zu zeigen. 50 sichtbare und rund 40 Helfer im Hintergrund hatten zum erfolgreichen Tag beigetragen.