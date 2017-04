Bermatingen Friedhof künftig mit Grabkammersystem

Der Gemeinderat von Bermatingen hat mehrheitlich entschieden, dass auf dem Friedhof ein Grabkammersystem angelegt wird.

Bermatingen – Mehrheitlich hat sich der Gemeinderat von Bermatingen in seiner jüngsten Sitzung entschieden, auf dem Friedhof der Gemeinde ein Grabkammersystem einzuführen. Seit Jahren beschäftigt die Situation auf dem Friedhof die Gemeinde. Anlass war und ist die verlangsamte Verwesung der Toten aufgrund sehr schlecht abfließenden Sickerwassers. Dies hat zur Folge, dass die Grabflächen nach Ablauf der Ruhezeit nach 25 Jahren nicht, wie sonst üblich, wieder belegt werden können. Aktuell stehen noch 19 Wahl- und fünf Reihengräber zur Verfügung.

Bereits im November 2015 und Februar 2016 beriet der Gemeinderat über zwei Vorgehensvarianten: zum einen das Anlegen eines Grabkammersystems und zum anderen einen kompletten Erdaustausch der Grabflächen. Bruno Haag vom Ingenieurbüro Haag und Noll aus Ravensburg stellte in der jüngsten Gemeinderatssitzung beide Varianten vor. Für ein Grabkammersystem sprechen in erster Linie die gesicherte Verwesung und eine folgende Wiederbelegung. Zudem erlaubt das System eine Reduzierung der Ruhezeit auf 15 statt wie bisher 25 Jahre und eine einfache Wandlung vom Einzel- zum Doppelgrab, was insgesamt eine flexiblere Belegung möglich macht. Darüber hinaus verringert sich der Bestattungsaufwand, da die Grabplatten mittels eines Motorkrans von einer Person gehoben werden können, was auch die Bestattungskosten senken würde. Der Entwurf von Haag sieht auf dem Grabfeld 1 insgesamt 112 Grabkammern und 13 Erdgräber vor. Die Gesamtkosten hierfür liegen bei rund 341 000 Euro. Die Gemeinde favorisiert eine Aufteilung in zwei Bauabschnitte. Abschnitt eins mit 64 Grabkammern wird von Haag mit 220 000 Euro beziffert. Bei Abschnitt zwei lägen die Kosten für 48 Kammern bei 142 000 Euro liegen.

Demgegenüber steht die Erdaustausch-Variante, die 91 neue Gräber schaffen würde und mit rund 180 000 Euro deutlich günstiger ausfällt. Jedoch bliebe hier das Problem der verlangsamten Verwesung bestehen, da ein Dränagesystem eine Verbesserung nicht zu 100 Prozent garantieren könnte. Außerdem gäbe es keine Verkürzung der Ruhezeiten.

In der Diskussion äußerten die Gemeinderäte unterschiedliche Ansichten. Entschieden gegen das Grabkammersystem stellte sich Jakob Krimmel (LBU): "Wir finden keine Lösung für die Bestattungen, sondern wir lösen uns von den Erdbestattungen und schaffen ein neues System." Zudem bemängelte er den Umstand, dass keine Kirchenvertreter an den Tisch geholt wurden. "Ein Unding, wenn wir die Erdbestattungen abschaffen und wir nicht die Kirchen befragen." Was diesem Punkt betraf, konnte Bürgermeister Martin Rupp informieren: "Ich hatte Kontakt mit Pfarrer Hund, er sieht da kein Problem, das dem römisch-katholischen Ritus entgegenstehe." Die Veränderung der Bestattungskultur ist auch für Carola Uhl (CDU) kein Problem: "Vom christlichen Standpunkt spricht für mich nichts dagegen." Herbert Grau (SPD) hob die positiven Seiten des Grabkammersystems hervor: "Wir haben jetzt alle Formen anzubieten und können dazu noch eine Zeit lang auch Erdgräber anbieten." Damit bezog er sich auf die 19 Erdgräber, die aktuell noch frei sind. Franz Kutter (FW) wies darauf hin, dass man bereits seit 20 Jahren über die Situation auf dem Friedhof diskutiere. Es sei viel gemacht worden, was alles nichts geholfen habe. "Jeder weiß über die Bodensituation Bescheid. Wir müssen jetzt eine Lösung schaffen, die funktioniert." Er befürwortet klar das geschlossene Grabkammersystem: "Ich möchte später nicht im Wasser liegen."

Die Beschlüsse