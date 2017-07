Bermatingen Freiwillige Feuerwehr erhält bald neues Löschfahrzeug

Der Bermatinger Gemeinderat beschließt einstimmig Anschaffung eines neuen Löschfahrzeugs, denn das bisherige ist 29 Jahre alt und sehr störanfällig.

Im kommenden Sommer ist es endlich soweit und die Freiwillige Feuerwehr Bermatingen kann ihr neues Löschfahrzeug in Empfang nehmen. Einstimmig votierte der Gemeinderat für die Anschaffung. Die Gesamtkosten werden sich auf rund 342 000 Euro belaufen. Der Nettoeigenanteil der Gemeinde wird bei 249 000 Euro liegen, da das Land die Anschaffung mit 90 000 Euro bezuschusst und für das alte Fahrzeug etwa 3000 Euro Verkaufserlös zu erwarten sind. Der 2016 genehmigte Haushaltsansatz betrug 320 000 Euro und wird durch die beschlossene Vergabe überschritten. Das sei jedoch auf die allgemeine Teuerung zurückzuführen, da die ursprüngliche Kostenschätzung bereits 22 Monate zurückliegt.

Das derzeitige Löschfahrzeug der Abteilung Bermatingen ist mittlerweile 29 Jahre alt und entspricht technisch nicht mehr den heutigen Einsatzanforderungen. Außerdem erwies es sich immer wieder als sehr störanfällig. Das neue Fahrzeug mit der Bezeichnung "HLF 10" stelle nach Ansicht von Gesamtkommandant Jürgen Gutemann einen technischen Quanten dar: "Das automatisierte Sieben-Gang-Schaltgetriebe sorgt für erhöhte Konzentration des Fahrers und das hydraulische Rettungsgerät ist mit den Singlekupplungen anderer Fahrzeuge kompatibel."

Bürgermeister Martin Rupp hob in der Sitzung den unermüdlichen Einsatz der Kameraden bei der Erstellung der Ausschreibung in den vergangenen zwei Jahren hervor: "Jürgen Gutemann gebührt besonderer Dank, da er die Aufstellung des Leistungsverzeichnisses übernommen hatte." Gemeinderat Karl Volz (CDU) interessierte sich bei dieser Gelegenheit über die Anzahl der mit Lastwagen-Führerschein ausgestatteten Maschinisten. Dazu Gutemann: "Derzeit sind es 17, jedoch müssen wir da dringend mit jungen Kräften vorsorgen, zumal die Bundeswehr als Quelle ja wegfällt." Entsprechend habe man sich mit der Verwaltung darauf verständigt, dass die Gemeinde sich an den Kosten beteiligen werde.