Markdorf Flüchtlinge lernen Deutsch durch Märchen und Reime

Sprach- und Märchenpädagogin Helga Zitzlsperger gibt in Bermatingen ehrenamtlich Deutschkurse für Kinder und Mütter aus Flüchtlingsfamilien. Dafür nutzt sie Märchen und Reime, die sie auf ihre kleinen und großen Schüler anpasst.

Bermatingen – Eins, zwei, drei, vier, fünf – strick mir ein paar Strümpf'! Die Finger arbeiten. Mit Eifer strecken sich kleiner Finger, Ring-, Mittel- und Zeigefinger, biegen sich Daumen zu jeder Zahl nach oben. Selbst die Allerjüngste, Nimat, nur wenig älter als ein Jahr, macht mit. Und wenn es heißt "nicht zu groß, nicht zu klein", breitet auch Nimat ihre Ärmchen auseinander und zeigen ihre Hände, welche Sockengröße keinesfalls passen würde.

Keine Frage, der Vers sitzt. So wie etliche andere auch. Die Verse gehören zu Fingerspielen, gedacht, um ganz kleinen Kindern auf rhythmisch-spielerische Art Wörter nahezubringen. Was auf diese Weise besonders gut geht, wie die Deutschlehrerin, Pädagogin und Märchenforscherin Helga Zitzlsperger, Autorin eines Standardwerks über den Zusammenhang von Spracherwerb und Feinmotorik, beschrieben hat. Aussprache und Betonung der Wörter beherrschen nicht nur die Kinder in der Runde. Auch die Mütter, geflüchtete Syrerinnen und Kurdinnen, haben viel gelernt beim spielerischen Sprachunterricht im Bermatinger Mesnerhaus. Eine der Frauen nutzt die zweimal in der Woche stattfindenden Treffen als Ergänzung zu ihrem Deutschkurs, für den sie Vokabeln und Grammatik büffeln muss. "Dort geht es analytisch zu", erläutert Zitzlsperger, "was heißt, dass Wortschatz und die Beugung durch die Fälle sowie die Zeitformen sehr systematisch angeschaut werden."

Im Mesnerhaus begegnen Kinder und Mütter einer anderen Methode. Das Verfahren heißt Eintauchen. Die Wissenschaftler sprechen auch von einer Immersion. Statt Satzbau und Grammatik an Beispielsätzen zu erlernen, durch das akkurate Zerlegen und Durchspielen der Möglichkeiten, "baden" die Lernenden gewissermaßen in der Sprache. Keine Übersetzungshilfen, keine Erklärungen: Die einzigen Anhaltspunkte liefert das unmittelbare Erleben. So bleibt den Schülern gar nichts anderes übrig, als in die neue Sprache hineinzuwachsen.

Wenn Helga Zitzlsperger auf die von ihr mit Buntstiften gemalte Rübe zeigt, bringt sie damit einen ganzen Ablauf ins Rollen. Ayham, 10, erzählt die Geschichte, erwähnt den Mann, die Frau, sämtliche Tiere. Und alle in der Bibliothek haben ihren Spaß daran, dass es schließlich die Maus ist, die als letztes Glied in der langen Menschen-Tiere-Kette den entscheidenden Beitrag zum Erfolg leistet: Das Gemüse springt aus dem Boden. Helga Zitzlsperger arbeitet viel mit Bildern. Die führen jene Situationen vor Augen, um die es in den Geschichten geht. Ihre selbstgefertigten Zeichnungen zeigen zum Beispiel die Bremer Stadtmusikanten, Esel, Hund, Katze und Hahn. Den Frosch, bevor er in den Prinzen zurückverwandelt wird.

Und sind es nicht die Bilder, so sind es die Gesten oder die Mimik, aber auch kleine Spielsituationen, die Anknüpfungspunkte liefern. "Die Körpersprache hat eine ungeheuer wichtige Funktion für unser Kommunizieren", erklärt Helga Zitzlsperger. Sie wecke Assoziationen, schalte das Kino im Kopf an, an dessen Bildsequenzen sich unsere Wörter, unsere Begriffe binden. Am anschaulichsten führt das die kleine Nimat vor Augen. Noch vermag sie nur Laute und Silben zu formen. Gleichwohl gestikuliert sie schon mit, streckt die Arme, wenn Helga Zitzlspergers Alle-Vögel-fliegen-hoch-Satz kommt. "Spracherlernen ist das Ergebnis einer gelungenen Wahrnehmungsintegration" formuliert es die Sprachpädagogin. Vieles fließe zusammen in unserem Kopf, werde gebündelt vom Hirn: Sinneseindrücke, Bewegungen, Empfindungen. Das Gehirn bilde dann neuronale Netze aus, aus denen heraus sich unsere Vorstellungen entwickeln. "Das ist ein gigantischer Mechanismus – und ein großes Wunder", sagt Zitzlsperger.

Bei aller Faszination über die Leistungsfähigkeit dieses Apparates weiß Helga Zitzelsperger doch, dass sie ihren Schülern sinnvollerweise entgegenkommt. Deshalb verändert sie die Märchen und Geschichten, auf die sie ihren Unterricht stützt. Sie vereinfacht die Handlungen, macht klare Aussagen, benutzt einfache Wörter. Tote kommen nie vor. "Ich weiß ja nicht, was ich damit bei den Geflüchteten berühre, was das unter Umständen auslöst."

Auf neun Märchen, vier Bilderbücher und 15 Fingerspiele hat es Zitzlsperger im vergangenen Jahr in ihrer Lerngruppe gebracht. Ähnlich hoch ist ihr Medieneinsatz im neuen Jahr, in dem nun beendeten Kurs. Den regelmäßigen Sprachunterricht gibt sie auf rein ehrenamtlicher Basis.

Lernen durch Märchen

Die Idee, Kindern mithilfe von Märchen den Zugang zur deutschen Sprache zu erleichtern, hat sich bewährt. Zu den Wegbereiterinnen gehört Kristin Wardetzki, Professorin an der Hochschule der Künste in Berlin, mit der Helga Zitzlsperger wiederholt zusammengearbeitet hat. In Berliner Grundschulen wendet sich das Projekt Erzähl-Zeit gezielt an Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund. Angesprochen werden außerdem Kinder aus schwierigen Verhältnissen oder mit Lernbeeinträchtigungen. Wobei es hier außer um den Zugang zur Sprache auch um die frühzeitige Begegnung mit Kultur und Literatur geht. Die Bilder, der besondere Stil, einzelne Motive der Märchen werden von ausgebildeten Erzählern vermittelt. Augenfällig sind die Fortschritte, die die jungen Zuhörer im Hinblick auf ihre Konzentrationsfähigkeit machen. Überdies gewinnen sie durch eigenes Erzählen an Selbstvertrauen. Wesentliche Voraussetzung ist, dass die Erzähler die Märchenstoffe an die Sprachstufe der Kinder anpassen.