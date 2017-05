Bermatingen Flüchtlinge können Ende Juni einziehen

Der Bau der neuen Gemeinschaftsunterkunft in Bermatingen hatte sich verzögert, weil der Boden für ein Gebäude nicht tragfähig genug war. Jetzt sind die Arbeiten aber nahezu abgeschlossen, Ende Juni sollen die ersten Flüchtlinge einziehen können. Zuvor ist ein Abend der offenen Tür für Interessierte geplant.

Bermatingen – Der Boden war für den Bau eines Gebäudes nicht tragfähig genug – deshalb kann die Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Bermatingen erst später als geplant fertiggestellt werden. Ende Mai oder Anfang Juni soll es soweit sein, sagt Robert Schwarz, Pressesprecher des Bodenseekreises. Dann will das Bau- und Liegenschaftamt des Landkreises das Haus an der Ziegeleistraße gegenüber der Sprungbrett-Werkstatt intern an das Amt für Migration und Integration übergeben. Dieses kümmert sich um die Möblierung und die Unterbringung der Flüchtlinge. Voraussichtlich Ende Juni sei mit der Erstbelegung zu rechnen, sagt Schwarz. Zuvor solle es einen Abend der offenen Tür geben, damit Interessierte den Neubau besichtigen können. Bis dahin soll geklärt sein, wie viele Menschen in Bermatingen untergebracht werden.

Der Bau der Unterkunft in Bermatingen hatte sich wegen des Untergrunds verzögert. Dieser war nicht tragfähig. Wegen Torfvorkommens musste der Boden ausgetauscht werden. Für diese Arbeit wiederum musste das Grundwasser vorübergehend abgesenkt werden. Nachdem der Boden ausgebaggert und durch Kies ersetzt worden war, konnte gebaut werden.

Die Gemeinde hatte mit dem Landratsamt vereinbaren können, die Fassade des aus Betonfertigteilen zusammengefügten Gebäudes mit Holz zu verkleiden. Der Bau ist so konzipiert, dass er später, wenn er nicht mehr als Gemeinschaftsunterkunft benötigt wird, auch anderweitig genutzt werden kann und leicht umzubauen ist. Hier handelt es sich um einen Prototyp, den sich der Landkreis ausgedacht und mit einem Architekturbüro für seine Bedürfnisse entwickelt habe. "Damit haben wir eine Flexibilität, um später mal dort Wohngruppen unterzubringen oder Raum für soziales Wohnen zu haben", sagt Schwarz.

Rund 1,5 Millionen Euro wird das Gebäude den Landkreis kosten. Auf jeder der zwei Etagen mit je 318 Quadratmetern befinden sich mehrere unterschiedlich große Zimmer für drei oder vier Personen, eine Gemeinschaftsküche und Sanitärräume für Frauen und Männer. Sie können bei Bedarf zu je vier Wohnungen mit zwei bis fünf Zimmern umgewandelt werden. Die Fassade ist so konstruiert, dass Brüstungen ausgebaut und das Objekt mit Terrassen und Balkonen erweitert werden kann.

Auch ein Nebengebäude für die Unterbringung von Rädern und Mülltonnen ist geplant, weil das Hauptgebäude nicht unterkellert ist. Es kann später vergrößert werden.

Flüchtlingsunterbringung

Bis 2019 will der Landkreis neue Gebäude an 17 Standorten errichten, um darin Flüchtlinge unterzubringen. In zwei- bis dreigeschossigen Neubauten sollen rund 1280 Plätze geschaffen werden. Die Häuser in Massivbauweise erfüllen die aktuellen Energiestandards und sind auf eine Lebensdauer von mehreren Jahrzehnten ausgelegt. Da es sich bei der Flüchtlingsunterbringung um eine staatliche Aufgabe handelt, geht der Kreis davon aus, die Investitionen über mehrere Jahre mit dem Land vollständig abrechnen zu können.