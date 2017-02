Bermatingen Feuerwehrmänner im Einsatz stets gut rasiert

Unter der Atemschutzmaske darf kein Bart im Weg sein, sonst kann der Einsatz für den Feuerwehrmann lebensgefährlich sein. Daher müssen sich die Wehrleute stets gut rasieren oder ihren Bart so tragen, dass die Maske richtig sitzt. Bei den Feuerwehren in Markdorf und Bermatingen ist das kein Problem, wie eine Umfrage zeigte.

Bermatingen – Ein üppiger Vollbart oder ein maskuliner Drei-Tage-Bart sind seit einigen Jahren angesagt. Vor allem bei der jungen Generation sind sie beliebt und entsprechend häufig zu sehen, auch bei Feuerwehrmännern. Doch diese geraten in einen Konflikt zwischen Modebewusstsein und Dienstvorschrift, wenn sie Atemschutzmasken tragen wollen. Denn wenn Bart oder Koteletten im Bereich der Dichtlinie der Atemanschlüsse einer Atemschutzmaske wachsen, müssen sie abrasiert werden. Oder der Bartträger darf nicht unter Atemschutz eingesetzt werden, weil er im schlimmsten Fall eine Kohlenmonoxidvergiftung riskiert, die tödlich enden kann.

Gesamtkommandant Jürgen Gutemann von der Feuerwehr in Bermatingen ist sich der Brisanz des Themas bewusst: "Bisher musste ich keinen der Kameraden ermahnen, seinen Bart zu rasieren, obschon es manchmal sehr grenzwertig ist." Er stellt auch klar, dass zu keinem Zeitpunkt die Einsatzfähigkeit der einzelnen Gruppen in Bermatingen und Ahausen infrage stand. "Wir hatten immer genügend Atemschutzgeräteträger vor Ort." Dies wurde im vergangenen Jahr gleich zwei Mal unter Beweis gestellt. Sowohl bei dem Brand in der Ahauser Straße als auch in der Autenweiler Straße gab es keine Beeinträchtigungen der Löschmaßnahmen, weil zu wenig Atemschutzträger zur Verfügung gestanden wären.

Gutemann weiß um das Dilemma, in das er geraten würde, würde er bei jedem Kameraden auf eine regelmäßige Rasur bestehen: "Wenn du so kommst wie beispielsweise die Kreisbrandinspektorin Tanja Dittmar aus Bad Hersfeld, besteht auch immer die Gefahr, dass nicht wenige eine Ausbildung am Atemschutz ablehnen." Die hessische Kreisbrandinspektorin hatte Ende Januar die Träger von Atemschutzgeräten dazu aufgerufen, regelmäßig zum Rasierer zu greifen. Wörtlich sagte sie: "Die Atemschutzträger sollten ihr selbst gewähltes Ehrenamt von der Wertschätzung vielleicht doch etwas höher ansetzen als ihr Erscheinungsbild als modischer Hipster."

Für Gutemann ist es ein Balanceakt, rechtlich ist hier die Feuerwehr-Dienstvorschrift eindeutig. Hat ein aktiver Wehrmann einen sehr starken Bartwuchs, müsste er sich genau genommen jeden Tag ein- bis zweimal rasieren, um sicher zu gehen, dass im Einsatzfall die Atemschutzmaske dicht sitzt. "Als Feuerwehrchef stehe ich hinter der Dienstvorschrift, denn es geht hier um das Leben des Kameraden, und daher müsste ich einen Nassrasierer mit Rasierschaum im Einsatzfahrzeug bereitstellen", sagt Jürgen Gutemann. Doch bisher sei das noch nicht notwendig gewesen.

Ebenso ist es bei der Feuerwehr Markdorf kein Problem, erklärt Gesamtkommandeur Daniel Kneule auf Anfrage: "Wir haben einfach viel zu wenige mit Vollbart." Aber es werde schon bei der Ausbildung jeder auf die Dienstvorschrift hingewiesen, denn "es sollte jedem klar sein, dass dies in seinem eigenen Interesse liegt."

Die Dienstvorschrift

In der Feuerwehr-Dienstvorschrift 7 heißt es zum Atemschutz:

Einsatzkräfte mit Bart oder Koteletten im Bereich der Dichtlinie von Atemanschlüssen sind für das Tragen für die bei den Feuerwehren anerkannten Atemschutzgeräte ungeeignet.

Ebenso sind Einsatzkräfte für das Tragen von Atemschutzgeräten ungeeignet, bei denen aufgrund von Kopfform, tiefen Narben oder dergleichen kein ausreichender Maskendichtsitz erreicht werden kann oder wenn Körperschmuck den Dichtsitz, die sichere Funktion des Atemanschlusses gefährdet oder beim An- bzw. Ablegen des Atemanschlusses zu Verletzungen führen können (zum Beispiel Ohrschmuck).