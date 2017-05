Bermatingen Feuerwehr zeigt sich bei Übung leistungsstark

Die Hauptübung bei der Firma Hägle und Kollegen wird vom Kreisbrandmeister gelobt. Die Wasserversorgung stellt eine Herausforderung dar.

Für Manuela Hägle war sofort klar, dass etwas nicht stimmt, als sie den Brandgeruch in ihrem Büro auf dem Gelände von Hägle und Kollegen in der Ziegeleistraße wahrnahm. Und tatsächlich, aus der Produktionshalle dringt starker Rauch. Sofort wählt die Geschäftsführerin die Notrufnummer – 112 – und meldet den Brand. Keine zwei Minuten später heulen die Sirenen in Bermatingen auf und die Einsatzkräfte der Feuerwehr rücken aus. Natürlich ist das alles nur eine Übung, aber für die Feuerwehrfrauen und -männer sind solche Szenarien wichtig, um im Ernstfall auch auf größere Herausforderungen vorbereitet zu sein.

Die Einsatzkräfte fanden bei der Hauptübung folgende Situation vor: Ein Kabelbrand verursachte an einer Maschine einen Brand mit starker Rauchentwicklung. Bis auf drei Menschen können sich alle Mitarbeiter am Sammelplatz einfinden. Ein Mitarbeiter wurde beim Versuch, den Brand zu löschen, durch Rauchgase bewusstlos, ein zweiter schaffte es zwar noch, die Halle stromlos zu machen, wurde aber ebenfalls bewusstlos. Über die Lage der dritten Person gab es keine Informationen. Zudem bestand Gefahr, dass sich das Feuer auf ein angrenzendes Öllager sowie auf ein Hochregal mit Holzpaletten und Kartonagen ausbreiten könnte.

Routiniert und zügig machten sich die Einsatzkräfte ans Werk und fanden zeitnah die drei Vermissten. Aufwendig hingegen gestaltete sich die Wasserversorgung, denn es stehen in diesem Bereich der Ziegeleistraße gerade mal zwei Hydranten zur Verfügung. Alexander Fink, Abteilungskommandant in Bermatingen und für das Übungsszenario verantwortlich, erklärte: "Die Situation dort ist nicht berauschend, das stellte an uns eine hohe Anforderung.

Tatsächlich musste eine dritte Leitung von der Tankstelle an der Salemerstraße her kommend verlegt werden. "Das war eine ganz schöne Wegstrecke, die man da zurücklegen musste", kommentierte Philip Merkel. Im Ernstfall hätte man jedoch noch zusätzliche Leitungen von der Aach legen können. Neben der Bermatinger Feuerwehr waren die Drehleiter sowie die schnelle Einsatzgruppe (SEG) Markdorf des Deutschen Roten Kreuzes vor Ort.

Kreisbrandmeister Henning Nöh zog ein positives Fazit: "Sie haben ihr Handwerk verstanden, es hat Spaß gemacht Ihnen zuzuschauen." Er zeigte sich erfreut über die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten und im Speziellen lobte er die Arbeit von Einsatzleiter Matthias Dilger, der ein gutes Lagebild zeichnete und souverän den Raum ordnete.

Und auch für die Jugendfeuerwehr war Kreisbrandmeister Nöh voll des Lobes: "Ihr seid sehr diszipliniert an eine durchaus realistische Einsatzsituation herangegangen, großes Kompliment." Die Jugendfeuerwehrler hatten eine Situation zu meistern, bei der ein Fahrradfahrer und ein Motorradfahrer miteinander kollidierten und sich beide schwer verletzten. Dabei zeigte der Feuerwehrnachwuchs in der Übung keine Berührungsängste bei der Erstversorgung.