Bermatingen Feuerwehr Bermatingen will frühe Brandschutzerziehung

Feuerwehr Bermatingen will frühe Brandschutzerziehung

Alle Kindergartenkinder sollen künftig im Feuerwehrhaus in Bermatingen geschult werden.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Was tun, wenn es brennt? Dieser wichtigen Frage kann man gar nicht früh genug nachgehen. Aus diesem Grund haben die Kinder der Füchse- und Bärengruppe des Bermatinger Kindergartens dem Feuerwehrhaus einen Besuch abgestattet. Dort wurden sie von Jugendfeuerwehrwartin Diana Merkel und ihrem Stellvertreter Vito Alvino bereits erwartet.

Anhand von brenzligen Bildern ging es in einem theoretischen Teil zunächst darum, kontrollierbare von unkontrollierbaren Brandherden zu unterscheiden. Line wusste es richtig: "Eine Wunderkerze darf ich nehmen, wenn die Mama dabei ist." Dagegen kann ein Adventskranz durchaus außer Kontrolle geraten, wenn man ihn unbeaufsichtigt lässt. "Denn so ein Windstoß kann die Tannenzweige anzünden", erklärte der eine Max vollkommen richtig. Und der andere Max berichtete: "Schwarzer Rauch ist gefährlich, da kann man sterben. Weißer Rauch ist auch gefährlich, aber weniger." Diana Merkel war beeindruckt von dem umfangreichen Vorwissen der Kinder. "Die wissen zum Teil schon ganz gut Bescheid."

Außerdem übte man gemeinsam, wie richtig um Hilfe gerufen wird – nämlich möglichst laut – und wie viel Rauch es braucht, damit ein Rauchmelder Alarm schlägt. Anschließend ging es in die Fahrzeughalle, wo Gruppenführer Jürgen Fassott die Kinder in Empfang nahm und ihnen zeigte, wie so ein Löschfahrzeug funktioniert. Und natürlich durfte eine Überprüfung des Martinshorns nicht fehlen. Obwohl alle im Mannschaftstransportwagen (MTW) saßen, die Türen verschlossen waren, hielten sich alle die Ohren zu: "Das war ganz schön laut", bemerkte Ina danach knapp.

Für Diana Merkel ging es bei dem Besuch vor allem um eins: Die Kinder möglichst früh für dieses Thema zu sensibilisieren. "Wenn sie es verinnerlichen, dass sie im Notfall möglichst laut um Hilfe rufen müssen, haben wir schon eine Menge erreicht", erläuterte die Jugendfeuerwehrwartin. Künftig möchten Merkel und Alvino diese Aktion regelmäßig anbieten, um so alle künftigen Kindergartengenerationen kontinuierlich in Sachen Brandschutz aufzuklären.