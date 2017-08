Bermatingen Festwochenende in Bermatingen

Bodenseeweinprinzessin eröffnet das 46. Weinfest, fünf Vereine sorgen für die Bewirtung der Gäste

Bermatingen – Kaum vier Wochen ist das Torkelfest verklungen, da steht auch schon das Bermatinger Weinfest an. Vom 1. bis 3. September laden die Bermatinger Vereine wieder auf den markgräflichen Festplatz. Die idyllische Lage zwischen den schmucken Fachwerkhäusern und vor der beeindruckenden Weinbergkulisse verschaffen dem Weinfest diese ganz eigene, spezielle Atmosphäre, die reichlich lauschige Momente verspricht. Weinfestkoordinator Harald Hilpert ist mit dem Stand der Vorbereitungen zufrieden: „Alles läuft gut und bis jetzt sind keine Probleme aufgetreten.“ Wie im vergangenen Jahr beträgt der Eintritt für das „Einerle“ 3 Euro und für das Kelchglas 3,50 Euro.

Der Freitagabend startet mit der Band "FirstClass", die in den vergangenen Jahren deutlich bewiesen, dass sie für Stimmung auf dem Festplatz sorgen können. Am Samstag wird die noch amtierende Bodenseeweinprinzessin Stephanie Staneker zusammen mit Bürgermeister Martin Rupp das Fest offiziell eröffnen. Eine Änderung im Wahlmodus bringt es mit sich, dass Staneker noch in Amt und würden ist. Einmalig dürfte wohl sein, dass sie tatsächlich in zwei Jahren vier Weinfeste in Bermatingen eröffnen durfte. Musikalisch wird der Samstag vom Musikverein Bermatingen gegen 18 Uhr mit einem Platzkonzert zu Ehren der Weinprinzessin eröffnet. Am Abend geht es dann ab 20 Uhr mit der Tanz- und Coverband die "Party Tiger" unterhaltsam auf der Hauptbühne weiter. Im traditionellen Weinkeller werden die "Aichers" zünftig einheizen und für Kultstimmung sorgen. Der Sonntag beginnt um elf Uhr mit einem Frühschoppen des Musikvereins Bermatingen.

Entspannt geht es am Nachmittag mit dem Musikverein Obereisenbach weiter. Für Tanz und Unterhaltung sorgen zum ausklang im Weinkeller ab 19 Uhr die Bermatinger Dorfbachmusikanten. Die fünf Bermatinger Vereine (Musikverein, Freiwillige Feuerwehr, Narrenverein, Tennisclub, Sportverein) werden die Festbesucher in ihren liebevoll geschmückten und dekorierten Lauben reichlich Leckereien verköstigen, und so das kulinarische Angebot, neben den markgräflichen Weinen, stimmig abrunden.

Damit es für alle ein schönes und vor allem ein friedliches Fest wird, wurden die üblichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Die Gemeinde Bermatingen als Ortspolizeibehörde erließ wieder die so genannte Allgemeinverfügung und arbeitet hier, wie in den vergangenen Jahren, erfolgreich mit der Polizei zusammen. Die Verfügung besagt, dass das Mitführen und der Konsum alkoholischer Getränke in der Öffentlichkeit sowie in Autos innerhalb eines bestimmten Umkreises von Freitag, 2. September, 18 Uhr, bis Montag, 5. September, 6 Uhr während des Weinfestes in folgenden Straßen untersagt ist: Autenweiler Straße, Jägerstraße, Markdorfer Straße, Salemer Straße, Rathausplatz, Ato-Straße, Röthenbachstraße, Buchbergstraße, Kellhofstraße, Ahausener Straße, Weiherstraße, Schulstraße und Bahnhofstraße. Ausgenommen davon sind natürlich gaststättenrechtlich konzessionierte Flächen innerhalb dieses Bereichs, wie logischerweise auch der Platz des Weinfests selbst. Sollte doch jemand mit Alkoholika innerhalb der ausgewiesenen Bereiche, wo sie nicht erlaubt sind, erwischt werden, droht ein Platzverweis. Mit dieser Maßnahme will die Gemeinde das so genannte Warmtrinken und die daraus resultierende Aggressivität, vermeiden.