Bermatingen Felix Landolt: "Auf dem Wasser gibt es keine Zeit"

Auf einen Kaffee mit... Felix Landolt, einem Bootsbauer aus Bermatingen.

Herr Landolt, was macht ein Bootsbauer im Winter?

Eine Menge, denn da haben wir Hauptsaison. Im Winter werden die Boote eingeholt und zur Überholung und Instandsetzung gebracht und natürlich bauen wir auch Boote im Winter. Es ist der Sommer, wenn alle Boote auf dem Wasser sind, der für eine Lücke im Geschäft sorgt.

Wie heißt die genaue Bezeichnung ihres erlernten Berufs?

Bootsbauer. Das ist ein eigenständiger Beruf mit einer dreieinhalbjährigen Berufsausbildung.

Wo haben Sie die absolviert?

Die Ausbildung habe ich in einer kleinen Werft in Meersburg gemacht und den schulischen Teil in Lübeck. Dafür musste ich insgesamt zehn mal vier Wochen zum Blockunterricht dort hinfahren.

Das konnten Sie nicht hier machen?

Nein, leider gibt es dafür hier keine Ausbildungseinrichtung.

Boote und der See, ist das schon so faszinierend für ein Kind, dass der Vater sich bei Ihnen keine Sorgen machen musste wegen der Nachfolge?

Ich bin von Kind an auf dem Bodensee gesegelt, da brauchten meine Eltern mich nicht zu stoßen oder so. Der Wunsch Bootsbauer zu werden ist sozusagen mit mir gewachsen. (lacht) Ich wollte nie was anderes machen und werden.

Sie sind ein Familienbetrieb, seit wann?

Vor 26 Jahren hatte mein Vater den Betrieb in Bermatingen übernommen, und mein Großvater war schon Hafenmeister in Langenargen gewesen. Der See liegt bei uns in der Familie im Blut, alle sind leidenschaftliche Segler.

Hat Ihrer Einschätzung nach der Bootsbau am Bodensee eine Zukunft?

Was die Werften betrifft ja, denn der Service wird bei den vielen Booten immer Bedarf haben. Beim Bau ist es nicht ganz so einfach, da können schon mal so fünf Jahre vergehen, ohne dass ein Boot vom Stapel läuft. So ein maßgefertigtes Boot kostet eben etwas.

Was für Bootstypen werden bei Ihnen in der Werft hergestellt?

Vom kleinen Dinghi bis zur zwölf Meter "High End One Off"-Segelyacht reicht unser Angebot.

Wie ist das für Sie, wenn ein Boot fertiggestellt ist und zu Wasser gelassen wird?

Das ist schon ein geiles Gefühl, wenn man sieht, woran man in den vergangenen Monaten geschafft hat, wie es schwimmt und segelt. Es erfreut einen einfach jedes Mal.

Wie ist das mit den Bootstypen hier am Bodensee, sind die etwas Besonderes, worin unterscheiden sie sich?

Zunächst einmal ist das Bodenseeschiff ein Binnengewässerschiff. Das hat bei der Konstruktion Auswirkungen bei der Segelfläche und den Masten. Ein Boot, das über die Nord- oder Ostsee schippern soll, braucht entsprechend eine geringere Segelfläche. Was sich wiederum hier bei uns am See gegenteilig verhält. Hier wird eine größere Segelfläche benötigt, um Fahrt machen zu können. Es ist hier ja nicht so windig wie auf dem Meer.

Sie erwähnten es schon, dass Sie ein passionierter Segler sind, haben Sie sich denn schon den Traum vom eigenen Boot verwirklicht?

Ja, das habe ich tatsächlich. Vom ersten Federstrich an, bis zur Fertigstellung. Drei Jahre lang konstruierte und werkelte ich nach der Ausbildung an meinem Boot. Ich hatte mir in den Kopf gesetzt eine Art Prototyp für ein maßkonfektioniertes Segelboot zu kreieren.

Was stelle ich mir darunter vor?

Die Idee ist es, die individuellen Anforderungen des Kunden an das Boot mit dem Anspruch zu verbinden, dieses Boot zum Preis einer standardisierten Leistungserstellung anbieten zu können. Der Kunde soll dabei so integriert werden, dass er an der Gestaltung seines Boots mitwirkt.

Also eine Art Maßbaukasten-System?

Ja genau, die Grundkonstruktion ist immer gleich, der Kunde kann sich dann bei Komfort, Ausstattung und so weiter selber mit reinbringen.

Wie groß ist dieses Boot?

Also der Typ heißt L620 Daysailor und ist 6,35 Meter lang. Demnächst werden wir es auf den großen Bootsmessen zeigen.

Was passiert mit einem, wenn man selber segelt?

Das ist einfach Entspannung pur. Da gibt es kein Handy, keine Termine. Nur du, das Boot und der See, ideal um den Kopf mal so richtig freizubekommen. Für mich jedenfalls, ich genieße jeden Moment auf dem Wasser.

Nicht jede Minute?

Nein, denn auf dem Wasser gibt es keine Zeit.

Zur Person

Felix Landolt ist am 24. Juli 1991 in Tettnang geboren. Er ist ledig und hat drei Geschwister. In Lübeck und Meersburg absolvierte er von August 2009 bis Januar 2013 seine Ausbildung zum Bootsbauer. Heute arbeitet er in der Werft seines Vaters in Bermatingen. Und wenn er nicht gerade in seiner Freizeit mit dem Segelboot unterwegs ist, ist er während der Fasnet mit der 08/15-Band als Trommler auf Tour. Kürzlich ist er außerdem wieder im Musikverein Bermatingen aktiv geworden. (jmh)