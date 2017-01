Bermatingen Fasnachtsstart in Bermatingen und Ahausen

Fasnachtsstart in Bermatingen und Ahausen

Die Narrenhochzeit in Bermatingen wird einer der Höhepunkte in der diesjährigen Fasnet.

Bermatingen/Ahausen (jmh) Bimmelnd und mit reichlich Karbatschenknall begrüßte die Bärenzunft Bermatingen am Dreikönigstag die diesjährige Fasnet. Narrenpolizist Andre Partikel gab Schlag zwölf das ersehnte Signal mit seiner Narrenglocke und sogleich folgte die Schnellergilde. Mit ihren neuen Häsern boten sie ein beeindruckendes Bild, das sie mit ihren Karbatschen eindrücklich untermalten.

Zunftmeister Alfons "Fone" Müller zeigte sich zufrieden: "Ich finde, sie sehen sehr schneidig aus, das war eine wirklich gute Anschaffung." Gesellig ging es im Anschluss weiter, zwar sorgte der blaue Himmel und die glänzende Schneepracht für joviale Narrenstimmung, doch zog es aufgrund der kühlen Temperaturen alle recht rasch wieder in die gemütliche Zunftstube, wo man sich einträchtig bei heißer Kartoffelsuppe dem Häsabstauben widmete. "Das wird dieses Jahr eine sensationelle Fasnet, die ihren Höhepunkt am 26. Februar haben wird, wenn wir die Narrenhochzeit begehen", so Fone Müller.

Zeitgleich in Ahausen: Auch hier erfüllten die Karbatschen der Glöpfer um zwölf Uhr den Ort mit lautem Knall. Zuvor startete der Narrenverein Moschtobst in der Zunftstube den Tag mit einem zünftigen Weißwurstfrühstück und Zunftmeister Michael Poisel verkündete den Narrenfahrplan. "Wir freuen uns auf tolle Umzüge und viel närrischen Spaß mit unseren Moschtobstlern. Dieses Jahr ist ja nicht so kompakt wie 2016."

Auswahl Termine 2017