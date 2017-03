Bermatingen "Eine ausdrucksstarke Stimme": Rebecca Watta singt in St. Georg

Rebecca Watta gibt am Freitag ein Konzert in der Pfarrkirche St. Georg in Bermatingen. Die Jazz-Sängerin präsentiert Lieder rund ums Leben.

Ein Konzert im Kirchenraum. Das ist für Pfarrer Ulrich Hund etwas Besonderes. In St. Nikolaus in Markdorf finden öfter Konzerte statt, in St. Georg in Bermatingen eher selten. Kulisse ist die Pfarrkirche am Freitag, 17. März, ab 20 Uhr für Sängerin Rebecca Watta und ihren Mann Marcus. Sie am Mikrofon, er an der Gitarre. Hund hofft auf viele Besucher für das Konzert. Einige Reihen dürften sich schon mal durch Rebecca Wattas Familie und ehemalige Wegbegleiter füllen. Denn: "Rebecca Watta ist sozusagen ein Eigengewächs. Das finde ich ganz schön", sagt Pfarrer Hund. Die Sängerin hat zuletzt in Bermatingen gelebt und am Droste-Hülshoff-Gymnasium in Meersburg ihr Abitur gemacht.

Danach studierte sie Jazzgesang und ist heute als Musikerin tätig. Auftreten wird sie in St. Georg, weil sie "in Bermatingen den lebendigeren Bezug" hat. Etwa eine bis eineinhalb Stunden wird sie ihre Lieder singen, die allesamt vom Leben handeln. Hund: "Sie hat eine ausdrucksstarke Stimme. Die steht im Vordergrund. Die Musik tritt in den Hintergrund, ohne zu verschwinden." "Am Morgen" heißt ihre aktuelle CD. Getextet und komponiert wird im Hause Watta in der Schweiz selbst. In den Zeilen findet auch immer wieder Rebecca Wattas Glauben Anklang.

Im Frühjahr 2015 hat sie im Zuge der Eingliederung der Pfarrei Kluftern in die Seelsorgeeinheit Markdorf erstmals ein Konzert in St. Georg gegeben – mit Ehemann Marcus und Schlagzeuger Matthias Meusel. Schlagzeug in der Kirche. Dieses Klangerlebnis beherrscht nicht jeder Musiker. Dem Rebecca-Watta-Trio sei es gelungen. "Sie spielt in wechselnden Besetzungen und ist da wahnsinnig flexibel", sagt Ulrich Hund. Ihm gefällt die Musik. "Es ist nicht unbedingt etwas, das ich sonst häufig höre." Doch die CD spreche ihn an. Bewusst habe er Rebecca Watta das erste Mal vor zwei Jahren gehört. "Als ich's gehört habe, fand ich es sehr anrührend", sagt Hund. Die Sängerin lebe in ihren Stücken. Ihre Art des Singens unterstreiche die Texte. Künstler holt die Seelsorgeeinheit immer wieder in ihre Pfarrkirchen. "Ich nutze gerne Konzerte, wenn wir einen geistlichen Prozess haben", so der Pfarrer.

Das Konzert mit Rebecca Watta liegt in der Fastenzeit. Kooperationen mit der bildenden Kunst in Markdorf und einem Akrobaten – während der Fasnet – hat es auch schon gegeben. Vereine engagieren sich mit Konzerten. "Ich glaube, dass wir manchmal sogar zu wenig mit Kunst transportieren", resümiert Hund. Die Menschen in Markdorf sind Hund zufolge sehr an Kunst und Musik interessiert. So müssten die Geistlichen in dieses Feld reingehen, versuchen, etwas zu wagen. "Deshalb werden die Kirchen nicht voller. Aber wir bringen noch mal was zum Klingen", ist sich Pfarrer Ulrich Hund sicher.

Zur Person

Rebecca Watta, geborene Schreiner, ist in Markdorf und Bermatingen aufgewachsen. Heute ist sie verheiratet und lebt in der Schweiz. Sie singt und spielt Klavier. In ihrer Band gibt es Gitarre, Bass und Schlagzeug. Vor Kurzem ist ihre CD "Am Morgen" erschienen. Eindrücke gibt es unter: www.rebeccawatta.de. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Um eine Spende wird gebeten.