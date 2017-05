Bermatingen Die Volksbank zieht sich aus Bermatingen zurück

Das Geldhaus schließt zum Jahresende insgesamt fünf Filialen, darunter auch diejenigen in Bermatingen und in Kluftern.

Bermatingen (gup) Die Bermatinger Volksbank-Filiale schließt zum 31. Dezember dieses Jahres. Dies teilte das Geldinstitut am Dienstag in einer Presseerklärung mit. Neben Bermatingen werden auch die Filialen in Kluftern, Frickingen, Sipplingen und Herdwangen geschlossen. Grund sei ein verändertes Kundenverhalten, das sich zunehmend auf Online-Banking und die Beratung in größeren Filialen fokussiere und eine starke Abnahme der Kundenfrequenz in den fünf kleinen Filialen. Mit dem Auszug aus den Räumen in Bermatingen, die angemietet sind, werde auch der Geldautomat abgebaut werden, so Volksbank-Sprecher Erich Heggenberger auf Nachfrage des SÜDKURIER. Der nächste Volksbank-Geldautomat würde sich dann in Markdorf befinden. Alle fünf Filialen, so Heggenberger, hätten auf nahe Sicht modernisiert werden müssen. "Dafür hätten wir aber richtig Geld in die Hand nehmen müssen und das wäre unseren Kunden gegenüber, die von uns ein sorgsames Wirtschaften erwarten, nicht zu rechtfertigen gewesen", sagt Heggenberger.

Die Angestellten der fünf zu schließenden Filialen sollen in anderen Filialen eingesetzt werden. "Wir konzentrieren unsere Berater künftig an den größeren Standorten", so der Volksbank-Sprecher.