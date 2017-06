Bermatingen Das grün-bunte Reich von Ulla Neumann erfreut Augen und Magen

Mein Garten: Bei Ulla Neumann blühen sogar Rosen auf, die sie aus dem Müll gerettet hat.

Bermatingen – Es ist auf den ersten Blick kein Garten mit „Ohh-Effekt“. Schönheit, Reiz und Vielfalt der Pflanzen- und Baumwelt offenbaren sich erst beim Rundgang ums Haus von Ulla Neumann in Bermatingen. Im Gebäude blickt man von allen Seiten in und auf Grün sowie mannigfache Blüten. Als die 74-Jährige den Garten vor rund 25 Jahren anlegte, hielt sie eine Seite frei, damit der nachfolgende Hausbesitzer problemlos anbauen kann. Hier ließ Ulla Neumann Wiese; sie ist übersäht mit Margeriten und natürlich wachsenden Blumen. Der Rasenmäher zeichnete einen ovalen Rahmen. Daneben blüht ein wilder Kirschbaum, der sich sein Plätzchen selbst ausgesucht hat. Ansonsten sollte alles in den Garten, was ihr gefiel.

„Ich habe angefangen – aber dann bestimmt(e) der Garten mehr oder weniger“, sagt sie und verweist aktuell auf die Wühlmäuse, die vor der Bebauung der bisher freien Wiese scharenweise ins Asyl, ihren Garten, geflüchtet sind und die Wurzeln ihrer Pflanzen abknabbern. Der kürzliche Frost dezimierte zusätzlich. Nach dem Anlegen lief also bald Vieles auf einen Kompromiss hinaus. Einen, mit dem man jedoch leben kann. Die Rhododendren danken ihr zwar den extra angelegten Moorboden mit reichlicher Blüte, doch Tulpen und Rittersporn blühen nicht gleichzeitig und einige Pflanzen verdrängen andere. Oder gehen im besten Fall eine Symbiose ein. Wie die Kletterrose im Maronibaum, „der“ nun seltsame Blüten treibt.

Apropos Rosen: Zig-Arten sind hier anzutreffen. Besonders wirkungsvoll ranken die Roten Rambler auf der einen Seite der sieben großen Rosenbögen und treffen auf die andererseits kletternden blauen Glyzinien, die nach dem Frost mit zarter Kraft neu austreiben. Mit der Königin der Blumen hadert die Hobby-Gärtnerin jedoch wegen der vielen Verletzungen. Entfernen? Unmöglich! „Auch wenn etwas auf dem Weg wächst, kann ich es nicht wegtun, das täte mir in der Seele leid. Ich finde einen Topf und setze es rein.“ Oder sie belässt es. Wie die Morcheln, die seit zehn Jahren auf einem Abschnitt beschatteten Kieswegs herausspitzen. Sie werden geerntet, getrocknet, pulverisiert und zur Aromatisierung von Risotto verwendet.

„Mein Garten muss Augen und Magen erfreuen“, sagt Ulla Neumann. So birgt er allerlei gesunde Leckereien: Weiße, rote und schwarze Johannisbeeren, Feigen, Him- und Walderdbeeren, Sauerkirschen, Pflaumen und Zwetschgen. Die Wurzeln des Aprikosenbaums schmeckten leider den Wühlmäusen, die Quitte musste wegen Feuerbrands gefällt werden.

Ihre Currys und andere durch viele Reisen in exotische Länder beeinflusste Gerichte würzt Ulla Neumann mit Koriander, Bärlauch, Liebstöckel, Salbei, Majoran, Sauerampfer, Knoblauch, Katzen- und anderer Minze, Petersilie und Schnittlauch. Die Kräuter wachsen im Sandkasten, in dem einst die heute erwachsenen Enkelkinder spielten. Und oben auf ihrem Balkon. Dort gefällt es auch Zitronen- und Mandarinenbäumchen, Rosmarin und besonderen Tomaten. „Wenn ich irgendwo kuriose Tomaten sehe, nehme ich mir Samen mit“, erzählt sie von dem Nachtschattengewächs, das sie mitten im indischen Dschungel entdeckt hat, von den „Taubenkerzen“ von einem Markt in Frankreich und den Schokoladentomaten.

Morgens früh pflückt sie die Blüten von Rosen, Johanniskraut und Calendula und setzt sie mit Olivenöl zum naturreinen Hautöl an. Zitronenmelisse und Minze ergeben einen erfrischenden Tee. Selbstgemacht sind auch Dünger und Brühe gegen Ungeziefer: Wuchernde Kräuter und Brennnesseln, gemischt mit Wasser, ergeben nach Wochen eine stinkende, aber wirkungsvolle Brühe. Mit Haselnuss-Ästen gibt sie Pflanzen Halt. Viele lauschige Plätzchen, dekoriert mit selbstgemachten Keramik-Hühnern, Schmetterlingen, Kugeln oder dem „Kirschbaumgeist“, laden zum Verweilen ein. Aber nicht lang hält sie es in der Hängeschaukel unter dem Maronibaum beim Lesen aus, denn ständig fällt ihr ein, was sie noch machen könnte. „Ich empfinde den Garten nicht als Arbeit, er ist Teil meines Lebens“, sagt sie. Hummel-Gebrummel erinnere sie an ihre Kindheit, der Garten erde sie. „Man bekommt mit, wie sich etwas entwickelt und wieder abstirbt.“ Wenn sie im Garten wurschtelt, freut sie sich über sinkenden Blutdruck und das Glück in der Seele.

Tipp

„Pflanzen und Ableger kann man bei Nachbarn und Freunden erbitten oder tauschen. Dann sieht man auch gleich, wie sie sich entwickeln können.“

Ulla Neumann

Die Serie

„Wer mich kennenlernen will, muss meinen Garten kennen, denn mein Garten ist mein Herz.“ Hermann Fürst Pückler-Muskau

Sie lieben Ihren Garten auch? Im Garten fühlen Sie sich rundum wohl? Sie genießen Arbeit und Entspannung im eigenen Garten? Oder kennen Sie jemand, der einen besonderen Garten besitzt? Egal ob groß oder klein, Natur- oder Bauerngarten, durchgestylt oder wild. Wir sind auf der Suche nach weiteren Gärten und ihren Besitzern. Melden Sie sich selbst oder geben uns einen Tipp unter markdorf.redaktion@suedkurier.de oder 0 75 44/95 22 59 42

Ulla Neumanns

Gartensteckbrief

Meine Lieblingspflanze: Zu jeder Zeit ist es eine andere. Ich mag immer die, die gerade schön ist und blüht oder die man essen kann. Dann wird sie zu meinem Favoriten.

Was ich an Gartenarbeit gar nicht mag: Schnecken töten. Ich habe immer Mitleid mit ihnen – aber sie fressen mir einfach zuviel weg.

Meine teuerste und meine günstigste Gartenanschaffung:Die teuerste war mein Maronibaum, weil ich ihn schon mehrjährig gekauft habe, damit er schneller trägt. Die günstigste war die Rose „New Dawn“, die ich aus dem Container auf dem Wertstoffhof gezogen habe. Heute berankt die zartrosa Kletterpflanze meinen Rosenbogen über der Gartenbank. (keu)