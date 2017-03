Bermatingen DLRG: Mitglieder wollen wieder Bodensee längs queren

Die Mitglieder der DLRG-Ortsgruppe Bermatingen-Markdorf haben im vergangenen Jahr bei Wettbewerben auf allen Ebenen wieder viele Erfolge gefeiert. 2017 planen sie wieder eine besondere sportliche Herausforderugn: Mitglieder wollen den Bodensee längs queren. Das hatten sie letztmals im Jahr 2011 getan.

Die Ortsgruppe Bermatingen/Markdorf der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hat einen Weltmeister und einen Guinessbuch-Rekord, setzt ausgefallene Ideen um, die Mitglieder halten ihr jahrzehntelang die Treue und sie ist ein relativ junger und jung gebliebener Verein, der wichtige Aufgaben für die Allgemeinheit ausübt: Das wurde bei der Jahresversammlung im Landgasthaus Zollerstuben offenbar. Folgende Rettungsschwimmer wurden für zehnjährige Mitgliedschaft geehrt: Lena Pfau, Mario Lieb, Alexander und Lukas Bernhardt sowie Torben Wulff. Seit 25 Jahren dabei sind Florian Sattler, Juliane Ehrlinspiel und Kai Honnen. Seit 40 Jahren ist Weltrekordhalter Norbert Haaser aktiv.

Vorsitzender Markus Rank nannte Herausragendes aus dem vergangenen Jahr, Tanja Braun, Leiterin Öffentlichkeitsarbeit, ging auf die sportlichen Erfolge ein. Die Rettungsschwimmer waren auf allen Ebenen, von den Bezirks- bis zu den Weltmeisterschaften, erfolgreich, belegten vordere Plätze. Herausragend war Norbert Haaser, der bei der Weltmeisterschaft in den Niederlanden in zwei Disziplinen Erster wurde und beim Wettbewerb über 100 Meter Gurtretter sogar seinen eigenen Weltrekord in seiner Klasse unterbot. Jonas Moll verteidigte zum fünften Mal in Folge seinen baden-württembergischen Meistertitel in allen Disziplinen.

Alexander Bernhardt, technischer Leiter und zuständig für den Bereich Schwimmen, Retten und Sport, freute sich über viele jugendliche Teilnehmer an zwei Rettungsschwimmkursen. Julia Lotz, Celine Duschl und Lisa Willmann haben den San-A-Kurs abgeschlossen, sodass man bald Einsatzkräfte für den Bezirk stellen könne. In diesem Jahr ist eine Wiederholung einer Einsatzübung wie 2016 mit rund 30 Teilnehmern in Langenargen geplant, mit der man Jugendlichen die DLRG näherbringe. Hier wie in anderen Bereichen gebe es eine Kooperation mit anderen Ortsgruppen, besonders mit Salem.

Dass das Jugendprogramm etwas dünner ausfiel als üblich, ist dem berufsbedingten Wegzug von Jugendleiter Nicolas Lützenberger geschuldet; hier gebe es wohl demnächst eine personelle Umbesetzung. Die Teilnehmerzahl von 50 Jugendlichen und Leitern signalisiert die steigende Beliebtheit des Hüttenaufenthalts.

Die Schließung des Schwimmbads in Bermatingen zeigt immer noch Auswirkungen auf die Kasse, dies in Form eines Defizits wegen der Hallenbadmiete in Mühlhofen, obwohl die Gemeinden Bermatingen und Markdorf einen Zuschuss gewähren, wie Kassenwart Robert Michl ausführte. Hier sind Überlegungen im Gange, wie man das Defizit ausgleichen könnte. Einnahmen ergeben sich durch die Teilnahme beim Stadtfest und durch das Nikolausschwimmen.

Für 2017 plant die Ortsgruppe nach 2011 wieder eine Längsquerung des Bodensees und die Teilnahme an Meisterschaften, wie an der Weltmeisterschaft im spanischen Alicante. Noch unsicher ist der Wachdienst am Schlosssee Salem, was Markus Rank bedauerte, denn hier profitierte der Nachwuchs bei der Ausbildung. Johannes Franck, Vorsitzender der Ortsgruppe Salem, stellte eine Ausbildungsalternative in Aussicht. Rudi Krafcsik, Vorsitzender des Bezirks Bodenseekreis, verwies auf Einsatzmöglichkeiten in Fischbach.

"Wir haben einen großen Ansturm"

Markus Rank ist Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Bermatingen/Markdorf, die seit 1983 besteht. Die Ortsgruppe hat 360 Mitglieder, davon sind rund 100 Mitglieder aktiv dabei.

Die DLRG hat aktuell informiert: 2016 sind bundesweit 537 Menschen beim Baden ertrunken, 49 mehr als 2015. Sorge bereite der Anstieg ertrunkener Kinder; es waren doppelt so viele wie das Jahr zuvor.

Die Hallenbäder sind weniger geworden. Die kleinen schließen vermehrt, weil sie unrentabel sind. In den "Spaßbädern" hat man keine Wettkampfbecken. Es braucht eine gewisse Tiefe, in der man nicht stehen kann. Und wir merken, dass der Schwimmunterricht in den Lehrplänen nicht mehr die Bedeutung von früher hat, der Schwimmunterricht vernachlässigt wird.

Haben Sie Zahlen?

Früher konnten 98 Prozent aller Grundschüler schwimmen, heute liegt die Zahl deutschlandweit nur noch bei etwa 60 Prozent.

Können Sie nicht im Bodensee unterrichten?

Das ist nur drei Monate im Jahr möglich, weil man eine entsprechende Wassertemperatur braucht. Zudem gibt es hier ein anderes Problem: Kinder müssen die Tiefe erkennen können, damit sie ihre Ängste überwinden können. Das ist im See nur selten der Fall. Das klassische Bermatinger Hallenbad mit seiner Tiefe von 1,10 bis 2,10 Metern war ideal.

Ist die DLRG ein beliebter Verein?

Wir haben einen großen Ansturm, genauso wie andere Ortsgruppen, gerade im Kinder- und Jugendlichenbereich. Die Kapazitäten in den Hallenbädern sind aber leider begrenzt.