Bermatingen-Ahausen Bürgerball in Ahauasen: Bürgermeister-Oldie Martin Rupp ist jetzt TÜV-geprüft

Bürgerball in Ahauasen: Bürgermeister-Oldie Martin Rupp ist jetzt TÜV-geprüft

Tolle Sketche und Einlagen beim Ball "Bürger für Bürger". Die Jugend hatte eine klasse Premiere in der Bütt in Ahausen.

Das "echte" ZDF würde sich wahrscheinlich um diese Live-Show, die die Narrenzunft Moschtobst organisiert und mit Bürgern gestaltet hatte, reißen. Der Bürgerball in Ahausen bestach durch mehrere Fakten: Familiengerecht (mehrere Generationen als Akteure und Besucher), mit unglaublicher Einschaltquote (der Bürgersaal war rappelvoll) und einem abwechslungsreichen Programm, das alle Wünsche abdeckte: Sketche, Spontanwitz, Überraschungen, Tänze und schmissige Musik der örtlichen Musiker.

Wesentlichen Anteil am Erfolg hatte das Moderatorenpaar "Marianne und Michael". Mit der charmanten Daniela Heigle und der komödiantischen Linda Freistetter, die beide spritzig durchs Programm führten, ist nach vielen erfolgreichen Jahren die nächste Generation angetreten. Auch bei den Akteuren: Zu den Höhepunkten – nicht wegen des Altersbonus! – zählte der Auftritt von jungen Jugendlichen. Ihre Idee, bei deren Ausführung die Mütter halfen, hatte einen aktuellen lokalen Bezug: Sie checkten bei einer Hauptuntersuchung den "Oldie"-Bürgermeister Martin Rupp. Kann er nochmals zur Wahl 2017 antreten? Anna Rölle, Jan Burgenmeister, Fabian Poisel sowie Leon und Kai Schmid prüften mit viel Witz und pointenreich den äußeren und inneren Erhaltungszustand des Rathauschefs auf der Bühne. Sie stellten fest: Er leidet unter leichten Ermüdungserscheinungen, dennoch reichen Cappuccino und Bürgertropfen statt Tiger im Tank. Überhaupt schlucke er im Ruhestand mehr, als wenn er unterwegs sei. Ihr Fazit: Ein gut gepflegtes Gemeindefahrzeug mit einigen kleinen, jedoch nicht gravierenden Mängeln. So konnte man ihm eine Betriebserlaubnis für weitere acht Jahre ausstellen. "Da sind wir froh, dass die rostige Karre nochmal gut durch den TÜV gekommen ist", kommentierte "Michael".

Als Fernsehballett zeigte die Garde ihre Wandlungsfähigkeit bei Kür und Pflicht: Traditionell im rot-weißen Kostüm und mit einem äußerlich und inhaltlich glänzenden Auftritt im "Free-Style" zu Rock'n'Roll- und Boogie-Rhythmen.

"Michael Poisel hat Zunftmeisterqualitäten: Er schwätzt viel, sagt aber nichts", meinte Linda Freistetter frech. Doch dieser strafte sie mit seinem pointierten Vortrag mit politischen Inhalten Lügen: Er wehrte sich gegen Populisten, versprach aber dem Bürgermeister: "Wenn er sagt, er macht Ahausen great again, dann wähl ich ihn!" Den Patzer mit dem fehlenden Stromanschluss am Blitzer verzieh er ihm (wie insgeheim viele andere). Unverzeihlich war der fehlende Hinweis auf die freie Toilette durch die Klofrau (Moni Haas). Die Wartezeit verkürzten sich Claudia Veeser, Christel Freistetter, Lisa und Petra Geißelhardt mit Tratsch, kommentiert von Linda Freistetter.

Dass die engagierte Närrin und Riegenleiterin Karin Poisel am 24. Geburtstag hatte, honorierten die Ahauser HouseWife Background Singers (AHWBS) mit einer riesigen auf der Bühne gefertigten "Schwarzwälder" mit brennenden Kerzen; Blumen und Gutschein für einen Wellnessaufenthalt kamen vom Männerballett und ihrer Turngruppe – auch als Dank für die einstudierten Tänze. Diese brachten weiteren Schwung in den Saal: Als adrette, ein tolles Bild abgebende Matrosen wirbelten die vielen Turnerfrauen über die Bühne und das Männerballett bestach mit urigen alpenländischen Interpretationen; beide Gruppen wurden begeistert beklatscht.

Nicht minder gut der Auftritt der AHWBS: Die Sabinen Jauch, Musbach und Sträßle, Inge Dreher, Britta Böschen, Elke Kaufmann, Marita Kohl und Kathrin Bechinger sowie Musiker Herbert Stengele und Luci Dato präsentierten eine Welt-Premiere mit ihrem Märsical – ein Mix aus Märchen und Musik: Sehr originell, wie Schneewittchen (Sabine Jauch) mit musikalisch angepassten Hits ihren Traumprinzen suchte, unterstützt durch die Feen vom Mühlenkanal.

Über die kleinen Sünden der Bürger berichtete Pfarrer Ulrich Hund als Taxifahrer von "Fahrpreistreibtsbunt". "Was, Sie wollen ein Taxi wegen ihrer schweren Einkaufstaschen? Zum Fridolin geht man doch nur zum Tratschen", sagte er zu einem Kunden und gab Bürgermeister Rupp ungefragt Tipps zum Wahlkampf. Gerne hätten die Besucher trotz der vorgerückten Stunde noch mehr geschaut, doch die Sendezeit in Ahausen war an diesem tollen Abend leider zu Ende.